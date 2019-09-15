超越軍事領域！解放軍前大校：香港示威具「超限戰」特徵

▲香港反送中9月3日香港衝突。（圖／路透社）

記者馬叔安／綜合報導

針對「反送中」風波，前解放軍空軍大校、北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗認為，發生在香港的街頭運動具有「超限戰」的特徵，也就是針對特定目標的非軍事化戰爭手段，而這導致的社會動盪，正在打擊作為世界金融中心的香港，而這場運動最終結果將是「用香港模式去解決現在的問題」。

在《明報》15日刊出的專訪中寫道，超限戰意為「超越軍事領域的戰爭」，是針對特定目標的非軍事化戰爭手段，其戰法不僅包括外交、網絡、情報、心理、技術、走私、毒品和虛擬等超軍事層面，還有金融、貿易、資源、經援、法規、制裁、媒體和意識形態領域。

王湘穗指出，「香港較澳門更具備超限戰目標的戰略性，（襲擊）澳門不會對國家及世界級經濟產生影響，它（示威）看起來不是軍事的，卻可以對香港和整個中國發展造成很大影響，形成新的潰瘍面，這個潰瘍面會使中國很不舒服。」

▲香港反送中914淘大商場發生警民。（圖／路透）

他認為，街頭運動導致的社會動盪，會使資本向更安全的地方迅速流動，經濟結構單一的香港因資本流失被剝離金融屬性後，只能淪落為普通城市，升斗市民都會受到影響。

王湘穗認為，和曾經發生過為期93天革命的烏克蘭相比，香港僅是一個國際城市；而且「烏克蘭確實發現有特種兵和狙擊手參與，所以香港不可能出現烏克蘭的結果，也一定是用香港模式去解決現在的問題。」

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