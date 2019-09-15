影／韓國瑜狂掃21宮廟！遲到70分鐘...柯文哲直言「不如排少點」：沒講完話就跑

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

高雄市長韓國瑜將代表國民黨出戰2020總統大選，他近日開始「平日市政，假日國政」的選戰模式，勤跑各地宮廟參香祈福，14日更接連跑了21個行程，期間遲到1個多小時。對此，台北市長柯文哲表示，「還沒跟人家講完話就跑走，還不如排少一點」。

韓國瑜14日展開鐵人行程，在12個小時緊鑼密鼓地參拜台中21座宮廟，原先預計在晚間8時抵達大甲鎮瀾宮，卻因為行程延誤遲到長達70分鐘的時間。對此，柯文哲15日赴台中梧棲朝元宮拜廟時直言，「如果是我，我不會這樣排」！

▲柯文哲15日赴台中梧棲朝元宮拜廟。（圖／記者李忠憲攝）

柯文哲解釋，在12個多小時內要排21個行程，也許韓國瑜有他的規劃，但以這種拜廟模式來說，下車後拜完廟，都還沒跟人家講完話就要跑走，還不如排少一點；有媒體提問，是否覺得韓國瑜將原先的贏局打亂，柯文哲則回，「我老實講，心平氣和這4個字，講比較容易，真的要做到說心平氣和，實在不容易」。

另外，柯緊接在韓國瑜後頭赴台中拜廟，也遭質疑是在拚場，他回應，「沒有啦！想太多了！」，表示台灣小小的，高鐵又讓台灣弄成一個一日生活圈，參拜行程都是很早以前就排了，強調沒有要特別跟誰拚場，也不清楚對方的行程。

▲台北市長柯文哲談韓國瑜行程大遲到。（圖／記者李忠憲攝）

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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