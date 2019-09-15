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太魯閣工務段廢棄物亂丟！工務段：廠商義務處理不知棄置

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▲▼太魯閣工務段積極善後處理，先將場地清空復原，並將雜物整理分類完畢，資源回收或交清潔隊處理。（圖／太魯閣工務段提供，下同）

太魯閣工務段積極善後處理，先將場地清空復原，並將雜物整理分類完畢，資源回收或交清潔隊處理。（圖／太魯閣工務段提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

臉書社團13日爆料「外包商將工程廢棄物從太魯閣富世村載來鹽寮海邊丟棄」後，引發部分媒體追蹤報導於14日刊登指稱「太魯閣工務段廢棄物亂丟」。14日晚間太魯閣工務段發出檢討聲明表示，基層單位人員及外包廠商對於環保法令欠缺認知，雖經緊急善後處理，惟仍致社會觀感不佳，公路總局在此除向各界致歉。

太魯閣工務段13日得知媒體報導積極善後處理，分別已於13日晚間先將場地清空復原，接續14日日上午將該批雜物整理分類完畢，可資回收利用者中午送往佛教慈濟基金會做資源回收；非資源回收利用者亦封包完畢，俟清潔隊垃圾車抵達後交付處理，全部處理過程告一段落。

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▲▼太魯閣工務段積極善後處理，先將場地清空復原，並將雜物整理分類完畢，資源回收或交清潔隊處理。（圖／太魯閣工務段提供，下同）

太魯閣工務段特別補充澄清，現場部分物品確為工務段所有，係工務段清理舊辦公室所騰出不堪使用且不具變賣價值的雜物及少量之廢棄紙製品或紙張；而該等雜物騰出時，恰值工務段外包廠商於附近施工，廠商負責人主動表示義務協助回收處理，非工務段任意棄置。工務段事後得知該批雜物尚暫置於廠商租用的空地，亦於第一時間負起責任，動員段內人力會同廠商漏夜處理，在最短時間內處理完畢。

工務段表示，此事件反映出基層單位人員及外包廠商對於環保法令欠缺認知，雖經緊急善後處理，惟仍致社會觀感不佳，公路總局在此除向各界致歉外，未來也將特別強化所屬員工及承攬廠商對於環保法令及觀念的教育訓練。

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