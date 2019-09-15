10歲女童開心游泳…頭痛遲鈍感染「食腦變形蟲」　致死率97％

▲女童仍在醫院與病魔奮戰。（圖／翻攝自臉書社團#Lilystrong）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國一名10歲女童先前在德州一處河流與湖中游泳，怎料8日她開始感到頭痛，接著發燒，期間語無倫次、反應遲鈍，送往醫院後才發現她感染一種「食腦變形蟲」，死亡率高達97％。女孩的阿姨沃倫（Crystal Warren）難以接受，目前只希望孩子能夠存活。

CNN報導，這名女童先前勞動節周末在布拉索斯河（Brazos River）、惠特尼湖（Lake Whitney）游泳。她的家人透過臉書表示，女童8日出現頭痛症狀，伴隨發燒，大家起初以為是病毒感染，但在諮詢家庭醫師意見後，孩子又難以入睡，家人才察覺事態並不單純。

女童話說不清楚，反應遲鈍，送往急診室，之後又前往德州沃斯堡（Fort Worth）庫克兒童醫療中心，經過腰椎穿刺，她被發現感染福氏內格里蟲（Naegleria fowleri），俗稱食腦變形蟲，致死率97％。

▲許多網友替女童集氣。（圖／翻攝自臉書社團#Lilystrong）



「這是每個家長最糟糕的夢魘。」沃倫表示，當時有那麼多人在同一個水域，她不明白為什麼是自己的家人遇到這種情況。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，變形蟲是一種單細胞生物，經常見於湖泊、河流等溫暖的淡水中；變形蟲可以經由鼻子進入人體，接著來到大腦並破壞腦組織。

美國疾病管制與預防中心表示，2009到2018年間，在美國只有34起感染福氏內格里蟲的病例被報告；1962到2018年間，在已知的145病例中，只有4人倖存。沃倫告訴KWTX電視台，她希望孩子能成為第5位活下來的人。

德州衛生部發言人說，變形蟲存在於淡水中，不過感染的病例非常罕見。許多感染變形蟲的患者，通常會在出現噁心症狀的3到5天內死亡。

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