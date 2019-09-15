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颶風多利安才襲巴哈馬50死、萬人家園成平地　新熱帶風暴又來

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▲▼颶風多利安（Dorian）重創巴哈馬。（圖／路透）

▲巴哈馬皇家警察部隊拿起屍袋。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

颶風多利安（Dorian）先前重創巴哈馬，根據聯合國數據，數萬人因此失去家園。災民還沒有從慘重損失恢復過來，如今熱帶風暴洪柏托（Humberto）當地時間14日下午5時又侵襲巴哈馬阿巴科群島（Great Abaco Island）以北70英里處，最大持續風速每小時50英里。

CBS新聞報導，受到多利安影響，許多巴哈馬社區被夷為平地，災民對於政府的舉措感到失望，尤其在另一場風暴來臨之際；許多人說，他們唯一得到的援助來自外國人，且現階段仍無法使用手機，缺乏電力與水源。新的熱帶風暴洪柏托則預計15日晚間成為颶風，不過國家颶風中心預測，風暴將在佛州沿海轉往東北方向。

希格斯（Sinetra Higgs）是當地其中一位居民，心情非常複雜，「如你所見，我們真的不需要另一場颶風，但我們必須準備好。」聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）14日視察阿巴科群島的災情，他感到非常震驚，從未見過如此嚴重的破壞，對此，聯合國也將與巴哈馬政府進行協調。

BBC報導，多利安摧殘巴哈馬2周後，熱帶低氣壓於13日晚間加強為熱帶風暴洪柏托，帶來大雨及強風，目前正緩慢從巴哈馬向北移動，預計15日晚間或16日早上增強成颶風，屆時可能會帶給美國東南部海岸線、巴哈馬西北部危險的巨浪。

▲▼颶風多利安（Dorian）重創巴哈馬。（圖／路透）

▲警方在現場尋找屍體。（圖／路透）

多利安本月早些時候侵襲巴哈馬，造成至少50人死亡，這個數字可能還會上升。另外，約有1300人失蹤，還有起碼1.5萬人需要避難所、食物以及醫療護理。

美國12日宣布，提供400萬美元的人道主義救援資金給巴哈馬；美國國際開發署說明，資金將用於受災最重要的兩個群島，以便讓災民獲得食物、藥品、水以及住處。

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