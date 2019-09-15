52歲就能退休！馬克宏想推年改　大眾運輸公司發起13年來最猛罷工

▲巴黎大眾運輸公司（RATP）發起罷工，車站只有少數路線開放。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近期有意把48種退休金制度整合成一種，此舉將影響部分民眾的退休待遇。為了表達不滿，巴黎大眾運輸公司（RATP）13日甚至發起罷工，一度癱瘓重要交通路線，人們只好騎著腳踏車或滑板車，面臨近13年來最猛的大眾運輸罷工。

《紐約時報》報導，13號的罷工對馬克宏來說是重大警訊，這意味他想推動年金改革可能困難重重。馬克宏並未想提高退休年齡，而是有意統一42種公共退休金制度，建立讓每個人都享有同等待遇的系統。

事實上，多數法國勞工會在63歲退休，不過在巴黎大眾運輸公司，員工平均退休年齡為55.7歲，有些人甚至在52歲退休，但無法享有全額退休金。報導指出，提早退休與豐厚的退休金，在法國是神聖又不可侵犯的議題，這也是為何數百萬名60多歲的公民享有充足的閒暇時間。

▲一名女子在大眾運輸罷工期間騎著電動滑板。（圖／路透）

法國政府堅稱，不會馬上消除巴黎大眾運輸公司員工的特殊地位。然而，馬克宏的舉動還是引起巴黎大眾運輸公司怒火，13日因此發起大規模罷工，14條地鐵路線中就有10條關閉，許多車站的鐵門拉下。

工會代表德爾普拉特（Jean Christophe Delprat）表示，員工在困難的情況工作，「我們周末、新年、聖誕節都在工作，這個人凌晨2時下班，鐵軌上有人輕生。我們已接受這些困難並意識到，但我們有一定的補償，可以彌補。」談到較低的退休年齡時，他說，這些並不是福利，而是補償。

街上的人們對罷工的看法不一，擔任快遞員的埃德瓦多（Delgado Velo Edwardo）就抱怨，自己的工作受到影響。另一名電影製片人哈德理（Nour El Hadri）則說，他必須提早出發才不會耽誤行程，但人們通常不會毫無理由就罷工，「這影響我們，但對他們而言是在捍衛自己的利益。每個人都有權利。」

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