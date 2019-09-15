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台東廣原小熊取名囉！布農族語「Mulas」堅忍刻苦野草苺

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▲廣原村在龍泉村集會場中秋節慶祝活動中，由部落主席胡佩菁及余村長正式向族人宣佈廣原小熊命名為

廣原村在龍泉村集會場中秋節慶祝活動中，由部落主席胡佩菁及余村長正式向族人宣佈廣原小熊命名為「mulas」。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東「廣原小熊」於7月底由台東林管處緊急安置照養以來適應良好，胃口極佳體重比原先重了一倍不止，9月初台北市立動物園基因鑑定後，宣布牠是個女娃兒唷，大家要為小熊取名絞盡腦汁，最後在當地大埔與龍泉部落長輩、耆老的討論下決定幫小熊命名為Mulas，並在中秋節部落慶祝活動上正式宣布。

因小熊為女娃，恰巧廣原村村長也為女性，因此決定以村長的布農族名Mulas為名，有象徵堅忍不拔、刻苦耐勞的精神。另懸鉤子（野草莓）布農族語也叫Mulas。

▲廣原村在龍泉村集會場中秋節慶祝活動中，由部落主席胡佩菁及余村長正式向族人宣佈廣原小熊命名為

台東林管處關山工作站吳文雄主任致贈小禮物給廣原村余春梅村長，感謝協助廣原小熊命名。

有關於布農族ma-ci-nanag是命名、取名的意思，透過家族長輩依傳統命名來昭告族人這新誕生孩子的名字，此文化至今仍延續著。命名過程中是要告訴所有與會的族人，這孩子是這家族的新成員，大家都有責任與義務來教導，也會請眾人在孩子的面前喊他的名字，讓大家都記得。

▲廣原村在龍泉村集會場中秋節慶祝活動中，由部落主席胡佩菁及余村長正式向族人宣佈廣原小熊命名為

台東「廣原小熊」由台東林管處緊急安置照養以來適應良好，胃口極佳體重比原先重不止一倍了。

傳統文化運用在小熊命名的過程，可以將原本的意義讓族人知道，更重要的是要告訴族人，這隻小熊是部落的新成員，族人對牠有保護與關愛的責任，讓我們在心中默念Mulas，願小熊能健康長大，重返森林。

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