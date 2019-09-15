買高鐵票只掉出收據...後方男客摸走爽搭　她怒報警卻變「遺失」

記者孫于珊／台北報導

40歲何姓女子7月9日早上9時許，她買的一張台中到台北的高鐵票竟被後方男子偷走，因此憤而報警，但鐵路警察局員警卻以「遺失物」受理，讓何女滿是不悅，到台北後又向松山分局以「侵占罪」報案。

▲何女購票出問題，離開詢問櫃台期間，卻被後方男子將票卡偷走。（示意圖／記者賴文萱攝）

據了解，何女在台中烏日高鐵站自動購票機買開往台北的票，但機台卻出問題，高鐵票沒有隨著收據一起掉下來，然而，當她去櫃檯求助時，票卡才跑出來，但卻被排在何女後方的男子拿走。

▲何女不滿鐵路警查處理方式，到台北後再向松山分局報案一次。（圖／ETtoday資料照）

鐵路警察局對此表示，當時承辦的陳姓警員會以「遺失」受理，是因為何女稱趕時間，不過警方事後有調閱監視器，確認是「侵占」事件，隔日即通知涉嫌男子到案說明，也通知何女到場，但何女以台中路途遙遠為由，不願前來，便自行至松山分局報案。

何女向松山員警描述當時情形，並不時抱怨鐵警怠惰職務等，相當不滿，作完筆錄後，松山分局依法將案件轉給鐵警局做後續辦理。而犯嫌在事發隔日就落網，全案目前已以「侵占罪」函送台中地方檢察署偵辦。

▼松山分局依法將案件轉給鐵警局做後續偵辦。（圖／記者孫于珊攝）

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