三峽大壩驚現「中國版尼斯湖水怪」？專家指兩大疑點：可能是黑色塑膠袋

▲黑色物體在三峽大壩水面擺動。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖北宜昌市一名網友日前在三峽大壩壩區，拍到一頭身形瘦長、體形碩大的神秘生物在水中載浮載沈，引發熱議，有人笑稱「這是否中國版尼斯湖水怪」。不過，中國科學院成都生物研究所研究員丁利昨（14）日表示，懷疑所謂的「水怪」可能只是漂浮在水面的黑色塑膠袋。

據《澎湃新聞》報導，有關「三峽水怪」的影片po到網路上後，引起眾說紛紜，有人推測該生物可能是魚類，亦有人稱其可能是一條巨型蚺。不過丁利卻認為，如果是影片中那麼大的一條蛇，或者是其他水生動物，那麼它在水中遊動時，對水流的擾動會很明顯。

丁利指出，畫面中的物體完全是順著水流的方向，像是被水沖一樣，擺來擺去，不像活的動物，反而更像是掛底的漂浮物，因為它相對岸邊沒有位移，另外，蛇並不善於在激流中游泳，在這種激流中，它會選擇靠岸，而非逆流而上，魚類也不會那樣在水面上游泳。

▲有網友指稱，該水域不是三峽大壩 。（圖／翻攝自澎湃新聞）

此外，該影片的拍攝地點亦存在疑點。有安徽省池州市的網友認出，畫面中的水域是池州市貴池區江口輪渡碼頭，而非湖北宜昌三峽大壩區域，大概在十幾天前，和他一起釣魚的朋友也拍攝到類似影片，自己亦親眼看到該物體，「不是什麼生物，可能是個黑色大（塑膠）袋子。」

貴池區江口輪渡碼頭的工作人員回應稱，影片中的地點確實是該碼頭，水怪是假的，應該是塑膠袋或者漁網。宜昌市委網信辦負責人則表示，已經注意到該事件，但暫時未能確定疑似「水怪」物體出現的具體地點。

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