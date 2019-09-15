南韓出口白名單移除日本　韓聯社：最快下周正式公布

▲ 今年8月28日，日本以安全為由把南韓移出貿易白名單。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日韓貿易爭端讓雙方關係緊繃，迄今仍未緩解。南韓政府今（15日）表示，產業通商資源部最快下周就會正式公布把日本移出南韓出口白名單的《戰略貨品進出口告示修訂案》。事實上，針對該修訂案的公開意見徵詢已在本月3日截止，目前管制與法制審查等外部程序已告終，就等最終內部審批及正式公布。

韓聯社報導，南韓現行貿易夥伴分為2大類別，分別為享有出口手續簡化待遇的甲類國家及一般的乙類國家。但今年8月14日，產業通商資源部決定把甲類進一步劃分為甲1、甲2；其中，甲1的待遇不變，但甲2的待遇下降，出口管制力道與乙類大致相同，只有個別申報所需部分材料和戰略物資的仲介貿易審查可獲豁免。另個值得關注的是，在原先的29國甲類國家當中，只有日本被列入新增的甲2類。

▲ 南韓民眾8月24日晚間聚集在光化門廣場舉辦燭光集會，抗議安倍政權。（圖／路透社）

針對南韓政府祭出的修訂案，日本經濟產業省3日要求韓方回應「修訂理由」，強調若在修訂案的依據與細節未清楚告知的狀態下就實施，就是任意報復行為。對此，產業通商資源部稱，此次修訂的目標在於「加強管理改善制度」，把難以進行國際合作、出口管制體系制度有違國際和平與地區安全的國家另行分類，但也強調若日方提出要求，政府願意隨時展開對談。

日韓間的矛盾源自於二戰徵用工賠償問題。去年，南韓最高法院裁定日企必須賠償南韓勞工，但日本主張相關問題已在1965年簽署「日韓請求權協定」時解決。今年7月，日本針對南韓3項精密科技原料加強管制，包括含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）；到了8月28日，日本以安全為由把南韓移出貿易白名單。

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