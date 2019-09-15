iPhone 11 Pro Max、夜幕綠穩坐預約冠軍　業者：預購繳訂金才見真章

▲蘋果發表會七大訊息速覽：iPhone 11系列與Apple Watch 5亮相！。（圖／記者洪聖壹攝）

記者余弦妙／台北報導

自從蘋果公布iPhone11系列手機後，全台各家電信業者紛紛推出預約方案，讓消費者可以搶先預約，據統計結果顯示，這次iPhone推出的新色「夜幕綠」成為大家最期待的顏色，另外，iPhone 11 Pro Max則是預約冠軍。但就有業者透露，目前預約的情況都還不一定，還是要等預購的數據出來比較準確，因為預購就要繳訂金了。

據了解，就有業者透露，目前預約的情況都只能看個大概而已，因為預約不需要繳訂金，所以想知道消費者實際到底最喜歡哪一款機型，哪一款顏色，還是要等預購開跑才能確定，「繳訂金才是見真章」。

蘋果公布iPhone 11全系列手機後，台灣之星搶先開放預約，緊接著遠傳電信、中華電信、台灣大哥大也都跟進開放預約；台灣之星指出，預約狀況非常熱烈，預約量和去年同期相比增加1倍，約有4成消費者選擇螢幕最大的iPhone 11 Pro Max，其中有近5成的人選256GB。另外，選擇iPhone 11的消費者，則多選紫色和綠色。

而中華電信則是指出，開放預約後的8分鐘立刻額滿，且官網瞬間湧進破萬人上線，且根據預約的情況來看，以iPhone 11 Pro Max及iPhone 11 Pro 256G兩款機型最受歡迎，且今年推出的新色「夜幕綠」成為果粉的最愛，超過3成客戶預約。另外，iPhone 11 Pro系列預約量達7成，此外價格相對親民的iPhone 11，也有超過3成以上預約量，容量以128G最多，紫色及綠色最受歡迎。

台灣大哥大則是表示，一開放預約後，消費者反映熱烈，許多果粉進線客服、親自至門市詢問，根據預約資料，以iPhone 11 Pro Max預約最多，其次為iPhone 11，顏色以夜幕綠最受歡迎。

遠傳電信則是說，據統計iPhone 11預約登記為4成，其中紫色占多數；iPhone 11 Pro與iPhone 11 Pro Max預約登記則以夜幕綠為最多。機型來看的話iPhone 11 Pro Max為最多。

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