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影／淘大商場爆衝突...港警介入制服！　恒隆集團深夜發聲：警方無知會管理處

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記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威者要求政府回應5大訴求，而各大商場也紛紛響應。據悉，約有300人昨（14）日到九龍塘淘大商場，揮舞著五星旗、高喊「支持員警」，甚至還唱起大陸國歌，引來一群黑衣人到場，雙方爆發嚴重衝突。對此，所屬公司「恒隆地產」發聲強調，警方事前並無就其行動通知管理處。

▲▼ 香港,914,淘大商場。（圖／路透）

▲淘大商場發生衝突，警方到場制服。（圖／路透）

針對旗下淘大商場昨日發生打鬥事件，恒隆地產深夜發聲明指出，「事件中涉及兩批不同立場的人士對峙，人數眾多，商場內多處發生混亂、打鬥，而當時管理處人員已盡力處理，但混亂情況持續，最後警方便在未通知管理處的情況下介入。」

恒隆地產提到，先前已得知商場內會有集會，所以已預先增加多名人手，藉此維持秩序，盡力減低發生混亂的情況，「就這次的事件當作檢視處理突發事件的指引，日後會在商場及屋苑範圍內，進一步加強人手，以保護住客、顧客及租戶的安全。」

▲恒隆集團深夜發聲：警方入商場無知會管理處（圖／翻攝自恒隆集團網站）

▲恒隆集團深夜發出聲明稿。（圖／翻攝自恒隆集團網站）

《香港01》報導指出，昨日300名中年及以上人士下午到淘大商場，手持五星旗大喊「支持員警」，導致多家店鋪紛紛關門。隨後，支持反修例的一群黑衣年輕人到場，喝斥持旗人士「回大陸」、「支那狗」等言語，雙方爆發肢體衝突。據悉，當時商場保全無法控制失控場面，直到約有50名員警到場才將兩批人士分開，並制服至少8人。

兩批不同意見人士淘大商場打鬥　警方制服8名年輕人

兩批不同意見人士下午在淘大商場聚集，有手持國旗的人士與另一批帶口罩的人士在商場內打鬥，有人受傷倒地。 大批配備圓盾和警棍的警員到場，將兩批人分隔，期間最少8名年輕人被制服。 #香港電台 #港台電視31 #港台電視32 #十點半新聞天地 #淘大商場

香港電台視像新聞 RTHK VNEWS 發佈於 2019年9月14日 星期六
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