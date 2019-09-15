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影／收假日一早湧車潮！國5北上時速不到40公里　下午還有8地雷塞車路段

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記者賴文萱／台北報導

中秋連假進入尾聲，高公局指出，今（15）日國道車流主要以北返車潮為主，其中國5從上午接近9點時已經開始出現車多狀況，車流走走停停，不過西部國道截至上午仍順暢，預估車潮將在下午1點以後湧現，且會持續到傍晚5、6點左右才紓解。

【12:11更新】：高公局說明，上午國道整體路網，除國1湖口服務區至湖口、國5北向宜蘭至坪林車多外，其餘路段大致行車順暢；預計下午可能會出現北返車流，壅塞路段將出現在國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、新竹系統至竹北；國3北向霧峰系統至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5北向頭城至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。另因國5北向頭城至坪林路段可能壅塞至夜間，高公局將於14-21時實施蘇澳至頭城北向高乘載管制。

▲國道5號。（圖／記者季相儒攝）

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▲國5北上頭城到坪林路段一早開始塞車，時速不到40公里，整體路況走走停停。（資料圖／記者季相儒攝）

▲▼高公局說明中秋連假收假日路況。（圖／記者莊喬迪攝）

▲高公局科長蔡明哲說明收假日國道車潮狀況。（圖／記者莊喬迪攝）

高公局科長蔡明哲指出，今天整天交通量會以北返車潮為主，預估國道總延車公里為110百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日的1.5倍。上午接近9點時，國5已經湧現車潮，主要在頭城到坪林北上車多，有走走停停現象，預估要到傍晚6點左右才會紓解。

西部國道路況上午則仍順暢，時速可以維持80公里以上，但預估從下午1點開始也會出現車潮，並持續到傍晚5、6點。8大地雷路段包含國1北上西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3北上關西到大溪、大山到香山、竹山到中興、霧峰系統到霧峰，以及國6西向舊正-霧峰系統等。

▲▼中秋連假收假日，國5上午9點已開始塞車。（圖／翻攝自高公局）

▲▼中秋連假收假日，國5上午9點已開始塞車。（圖／翻攝自高公局）

為避免用路人連續假期在國道上塞車，高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，提供避開塞車。針對長途部分，建議民眾多利用台9替代國5、台63替代國6、台61替代國1國3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲▼ 中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

▲中秋連假國道疏運措施。（圖／高公局提供，點圖可放大

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