小四童設計「UT大學T」獲採用　官方力挺「熱賣5萬件」

▲小學四年級弟弟自製衣服，卻被同學霸凌、嘲笑。（圖／翻攝自Facebook／Laura Snyder）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國佛羅里達州的一名小學四年級學生，因想要參加學校所舉辦的「大學顏色日」（College Colors Day）活動，手工做了一件代表田納西州大學（University of Tennessee）的校服，沒想到卻被同學嘲笑、霸凌。學校得知此事後，馬上送給男童一整箱的球衣、帽子、背包等物品，並將他親手設計的衣服做成官方T販賣，目前預售已超過5萬件。

根據外媒報導，住在佛州艾爾塔蒙特泉(Altamonte Springs)的四年級男童，喜歡田納西州大學大表的橘色，所以在白紙上寫下大學的名稱縮寫「UT」，加上校徽後將紙張貼在衣服上，沒想到卻被其他同學捉弄，同桌女童學取笑他身上的T恤圖案，令他感到很難過。

老師史妮德（Laura Snyder）在臉書上PO出這個故事，引起廣大迴響，校方得知後立馬送一大箱的球衣、帽子、背包給男孩，並且將男孩設計的衣服製作成官方T恤，目前已預售超過5萬件，田納西大學儀樂隊也已換上新T恤。

田納西大學指出，「官方校服所有收益都將提供給Stomp Out Bullying反霸凌非營利組織。」此外，男孩也獲得學校提供的「榮譽錄取」，在未來若他想要到該學校念書並達到入學要求，校方將提供他「從2028年秋季開始，連續4年的獎學金。」

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