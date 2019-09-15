LIVE／勸郭台銘後...馬英九、韓國瑜同場出席大陸台商茶會

記者呂欣玫／綜合報導

繼新北造勢前總統馬英九遭韓粉噓下台後，與國民黨總統參選人韓國瑜至今尚未碰面，遭外界質疑兩人是否因此種下心結。而韓國瑜15日將出席大陸台商秋節聯誼茶會，馬英九也受邀出席，兩人是否再度同台，引發外界關注。《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

馬英九日前出席韓國瑜新北造勢，致詞時遭韓粉打斷、被噓下台，接著馬韓10日出席同活動卻未碰面，被認為是馬韓已種下心結。對此，鴻海創辦人郭台銘也為馬英九喊冤，郭幕僚蔡沁瑜透露，韓國瑜三重造勢的前幾天，馬英九曾親自上門拜會，勸說以大局為重，希望郭台銘能想清楚，講到激動處還數度哽咽，當時郭台銘見狀，內心很是不捨，反過來勸馬英九不要去幫韓國瑜站台，沒想到馬英九最後還是去了，甚至被噓下台，讓郭感到很不忍，認為這是對馬英九的一種羞辱。

接著，繼新北造勢後，馬、韓至今尚未碰面，兩人不合的謠言滿天飛。因此，外界關注韓國瑜、馬英九是否同台出席2019大陸台商秋節聯誼茶會，據流程表指出，馬英九會先於15時許致詞，韓國瑜則是在15時30分才進場，另外，國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、吳伯雄都將出席該場宴會。

▲韓國瑜、吳敦義、馬英九。（資料照／記者李毓康攝）



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