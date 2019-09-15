「是不是你家人拿的」　家中被盜她慘遭閨蜜挑撥...婆媳分裂下場超慘

▲鄭女家中被盜 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

閨蜜之間本應是無話不談、相互關照，但安徽肥東縣的鄭姓女子卻被相處了十幾年的好友，搞得既破了財又家庭不和。鄭女家中近日發生竊盜案，警方經過勘查，認為熟人作案的可能性很大，就在調查期間，鄭女將此事傾訴給閨蜜靜靜（化名），卻被引誘至懷疑公婆，一家人鬧得不安寧。

據《看看新聞》報導，近日鄭女家中價值近萬元的首飾和人民幣1000元現金被盜，然而經過警方現場勘查，發現門窗沒有任何撬盜痕跡，室內也沒有明顯的翻動跡象，因此熟人作案的可能性很大。就在警方展開調查的時候，鄭女將自己的遭遇向靜靜傾訴，「我跟她說我東西被偷了呀，她說是不是你家人拿的呀。」

▲鄭女懷疑錢被公婆偷走 。（圖／看看新聞）

聽到閨蜜這樣說，鄭女覺得有些道理，加上警方判斷是熟人作案，因此她對自己的家人產生了懷疑。她透露，「的確我是懷疑過他們，我給我老公施加壓力，我就講是不是我公公婆婆他們拿的，還給我，一家都鬧得不安寧。」

然而隨著警方調查的深入，鄭女家人作案的可能性被排除。這時她回想起，事發當晚靜靜曾來過她家，之後兩人一起去吃燒烤，可是剛到燒烤攤，好友就獨自離開了一段時間，而這恰巧是鄭女家中失竊的時間點。得知這一情況之後，警方對靜靜展開了深入的偵查，並最終確定她就是真正偷東西的人，靜靜對自己的盜竊行為供認不諱。

原來，靜靜花錢大手大腳，但經濟條件卻一般，因此對比自己富裕的閨蜜鄭女，動起了「壞心思」，利用吃燒烤的機會，實施了盜竊，作案後，她為了轉移視線，決定挑撥好友和家人的關係。民警說，「當時她把受害人的思維，向她家裡人實施盜竊這個方向誤導，然後導致她家庭的關係非常難處。」

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▼靜靜偷了飾品後，到合肥低價變賣 。（圖／看看新聞）