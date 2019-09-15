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「與賈伯斯是好友」迪士尼CEO速辭蘋果董事　避開Apple TV+利益衝突！

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▲迪士尼（Disney）執行長艾格（Bob Iger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲迪士尼（Disney）執行長艾格（Bob Iger）。（圖／達志影像／美聯社，資料照）

記者楊絡懸／綜合外電報導

蘋果公司（Apple）10日才在發表會上公布Apple TV+服務，將於11月1日以每月4.99美元的價格推出串流媒體方案，豈料，迪士尼（Disney）執行長艾格（Bob Iger）於當天隨即辭任蘋果董事會成員。據了解，迪士尼即將於11月12日推出影音串流平台Disney+，月費4美元，艾格為了避免與蘋果的Apple TV+利益衝突，因此離職。

根據美國證券交易委員會（SEC）的文件指出，艾格於10日已從蘋果董事會辭職，也就是蘋果發表會落幕沒多久，他便隨即辭任。外界推測，他的辭職很有可能是因為迪士尼與蘋果公司出現「利益衝突」，然而，艾格曾表示「這不是一個問題」，他指出，當蘋果董事會談論Apple TV+時，他會迴避這個議題。

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「當你在一家公開上市公司、坐著參與董事會時，你必須非常謹慎對公司股東的財政責任。我一直都是這樣。」艾格說，當Apple董事會討論消費者與電視電影的相關業務時，他會迴避這些討論，「但其實討論並不多，這對Apple而言，是一個非常小的業務。」

▲蘋果公司（Apple）即將推出Apple TV+服務。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果公司（Apple）即將推出Apple TV+服務。（圖／達志影像／美聯社）

然而，幾個月後，艾格又重新考慮這件事情。他辭去蘋果董事會的官方聲明指出，對於自己能在蘋果董事會服務8年，感到非常榮幸，也非常敬佩蘋果執行長庫克（Tim Cook），以及蘋果公司的團隊和董事會成員，「蘋果公司是世界上最受敬重的公司之一，其產品、成員的質量和完整性，聞名全世界，我永遠感恩曾擔任蘋果公司的董事會成員。」

據了解，艾格除了與蘋果公司有商業上的交流之外，也和蘋果已故執行長賈伯斯（Steve Jobs）有著好友關係，原因是賈伯斯是皮克斯動畫工作室（Pixar）創辦人之一，而迪士尼於2006年收購了皮克斯，賈伯斯曾在迪士尼董事會任職，與艾格的交流因而開始。

賈伯斯在2011年離世前，希望艾格加入蘋果董事會。根據蘋果公司文件指出，艾格當時在蘋果公司擔任企業治理委員會主席和薪酬委員會主席。另外，艾格也和庫克有著相當好的關係，兩人互相尊敬，讚揚彼此在自家公司的領導能力。

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