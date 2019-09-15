影／稱蔡英文弄僵兩岸！總統府嗆「專心市政」...柯文哲撿到槍：也希望她專心國政

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

台北市長柯文哲日前接受《石評大財經》專訪提出疑問，總統蔡英文若連任，兩岸問題到底該如何解決，跟人家「大聲小聲」說是為了台灣主權，但這弄得太僵；總統府也回擊，要柯「不如專心市政」。對此，柯15日受訪回應，「我也希望她專心國政」！

▲台北市長柯文哲15日上午赴台中梧棲朝元宮拜廟。（圖／記者李忠憲攝）

柯文哲15日赴台中梧棲朝元宮拜廟，面對媒體提問日前接受專訪時的言論，遭總統府反擊，希望柯「專心市政」，柯文哲不加思索便回應，「我也希望她專心國政」，媒體聞言趕緊追問，「所以你覺得她（蔡英文）沒有專心在國政上？」，柯文哲秒答，「絕對比我花在市政的時間少」！

▲柯文哲直言，「我也希望她（蔡英文）專心國政」。（圖／記者李忠憲攝）

媒體再追問，是否覺得蔡英文花在拚選舉的時間比較多？柯文哲則直言，應該「適度」，並表示，「其實在議會講說黨政不分，看你是用什麼樣的標準來判斷」。

另外，針對柯文哲在專訪中曾稱，「我們華人、Chinese是很愛面子的國家」，引起外界熱議。他則無奈表示，「一個專訪你從頭聽到尾就不會有問題，但如果你剪輯其中一段出來，哇，這就沒辦法」。

►「即日起，我退出老化黨。」

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