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主人養膩了！小金魚沖馬桶「現況超失控」　整條河0天敵...專家都搖頭

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▲主人養膩了！金魚沖馬桶「現況超失控」　整條河0天敵制約...專家都搖頭。（圖／翻攝自Buffalo Niagara Waterkeeper）

▲這條金魚是一般的20倍大。（圖／翻攝自Buffalo Niagara Waterkeeper）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人貪圖方便，會將廢棄物品沖進馬桶裡，就連豢養的小寵物也不例外。美國水生態保護組織Buffalo Niagara Waterkeeper之前公布一張驚人照片，原本嬌小可愛的金魚被棄養後，長成35公分巨怪，而這情況越趨氾濫，無疑對當地生態造成負面影響。

致力水資源保護的Buffalo Niagara Waterkeeper，6月期間在臉書po出照片，一名男子手捧著巨型金魚，14英吋（約35.56公分）的身長相較於一般體型，整整大了20倍，而這張獵奇照其實充滿隱憂，組織不禁感嘆，「這就是為什麼你永遠不該沖掉你的魚！」

▲▼公廁、廁所、馬桶。（圖／記者許力方攝）

▲有些主人會把不想養的魚沖進馬桶。（圖／記者許力方攝）

事實上，這條金魚是在北美五大湖區中，廢水處理廠下游的尼亞加拉河（Niagara River）所捕獲，儘管牠遭主人狠心放生，卻在這條河裡活得很好，除了沒有天敵能制約牠，壽命甚至比一般養殖的金魚還長。

組織指出，這條金魚會出現於此，有可能是被沖進馬桶後，因下水道太過老舊無法乘載大量汙水及暴雨，導致部分廢水流入附近河中，而牠就順勢來到了新天地，也可能是被直接放生在水中。

然而，研究人員並不樂見這樣的情況，他們估計有上千萬條金魚在五大湖區中，儼然成為外來入侵物種，不僅破壞生態關係，也對當地的野生動物帶來威脅，「如果您不能保管您的寵物，請把牠退回商店，而不是沖掉或丟棄」。

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