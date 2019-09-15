談郭台銘何時參選...柯文哲自曝收月餅！藏「8字箴言」　他瞧內餡直呼：奇怪

記者李忠憲、戴若涵／台中報導

鴻海集團創辦人郭台銘12日完成退出國民黨，迎戰2020總統大選箭在弦上，日前再與台北市長柯文哲同框，讓外界聯想不斷。面對媒體提問，是否有收到郭台銘何時參選的消息，柯文哲表示，只收到月餅，上面寫了「8字箴言」，但內餡裡好像也沒什麼東西，表示「沒接到消息」！

▲台北市長柯文哲談郭台銘參選，表示自己沒有收到訊息。（圖／記者李忠憲攝）

總統蔡英文近來砲聲隆隆，讓外界質疑是否在激化藍綠對抗，邊緣化郭台銘。柯文哲15日赴台中梧棲朝元宮拜廟時，對此指出，選舉到目前為止，他最不喜歡的就是雙方透過這種激化、統獨或是藍綠的方式來操作選戰。

柯文哲直言，「我比較想聽到『如果你們當選總統以後，到底台灣下一步會怎樣』，這是我比較想知道的」，但他認為，這好像也不只是雙方，有時候台灣人民也要檢討，因為既然台灣人民好像也不是很關心這議題，所以藍綠也不想很認真的討論這些問題。

▲柯文哲表示，自己只收到一盒上面寫了8字箴言的月餅。（圖／記者李忠憲攝）

針對郭台銘何時宣布投入選戰，柯文哲表示，「我也沒有接到什麼訊息」，直說自己只有收到一盒月餅，上面寫著「為國為民，莫忘初衷」，「可是奇怪，裡面的餡好像也沒什麼東西」；另他提到，「我們如果要幫助別人，就不要給人家太多的壓力，我們一定會幫忙他，順其自然但是也要盡力而為」。

最後柯文哲直言，「如果他願意選，我是一直希望說台灣要有重開機的機會，台灣25年來就一直在藍綠裡面打轉，我很不喜歡」。

►「即日起，我退出老化黨。」

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