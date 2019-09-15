貿協組團前進日本搶單創新紀錄　吸引1500家日商洽談

▲貿協籌組日本生活用品大型拓銷團，大阪場洽談會吸引運動用品商Mizuno、大型通路西武百貨等知名日商均到場洽談。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

貿協籌組的「日本消費產品大型拓銷團」今年已邁入第24年，這次率領98家的台灣業者赴日拓銷，日前到福岡、大阪及東京與日商洽談，總計3地共吸引超過1500家日本買主到場洽談，創新紀錄。

貿協率團的林芳苗副秘書長指出，2020年東京奧運在即，日本市場持續蓬勃發展，內需市場也逐漸發酵，台灣廠商在食衣住行各面向都看的到商機。這次台灣廠商帶來非常多具有專利性的優質產品，除了具有使用上的巧思，還兼具了美感，讓許多前來洽談的日本買主讚嘆不已。

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「日本消費產品大型拓銷團」已在日本業界創立好口碑。許多知名日商每年均派員前來採購：福岡的双日株式會社、大昭和紙工產業株式會社、清掃用品商Sanikleen；大阪則有運動用品商MIZUNO、連鎖電器行EDION及Joshin上新電機、西武百貨；東京有負責營運東京迪士尼的ORIENTAL LAND、HOME CENTER Daiwa House、文具商King Jim、玩具業者BANDAI、車用品商AUTOBACS等。

此外，貿協指出，今年的買主表示，日本市場現對於戶外用品及金屬加工類產品需求大，受日韓貿易戰影響，原向韓國採購的商品陸續有轉向其他國家採購的趨勢，這是也台灣廠商的機會。



此外，貿協除了安排日本買主與台灣業者洽談外，也安排參訪3間日本連鎖HOME CENTER：NAFCO、GOODAY及港南，NAFCO在全日本有365家店舖，店鋪主要集中在西日本，以家具店起家，除了經營HOME CENTER，旗下亦有名為TWO ONE 的家具店；GOODAY則主打創新店鋪型態，以九州地區為主，在九州及山口縣計有65個店鋪；港南為日本第 2 大家用品商場，以西日本為中心，擁有356家店鋪。許多參團廠商表示，貿協安排日方採購人員親自接待，讓台灣業者更了解買主採購趨勢及交易注意事項，有助提升合作機會。

▼貿協籌組日本生活用品大型拓銷團，吸引1500家日本買主到場洽談，創新紀錄。（圖／貿協提供）



擔任拓銷團團長的全盛刷子經理鄭培堅，已經參加本團多達8次，他也與參團廠商分享，日本企業文化保守，採購決策費時，與日商互動重視耐心溝通及穩定的聯繫互動，才能建立互信的關係。

鄭培堅說，參加拓銷團的好處在於有效率、省時、省錢就可接觸到許多潛在客戶，擴大人脈，而除了來訪的日商，認識一同參團的台灣廠商，採取有生意大家一起合作接單的方式，也對廠商外銷頗有幫助。

另外，知名文具商富樂夢沈青縈副董事長表示，雖然該公司在日本已有穩定合作客戶，但這幾次參加拓銷團都持續有遇到新的合作機會，該公司也為了在洽談會展出積極開發新產品，日商對於有專利性的產品特別感興趣，透過參加拓銷團，接觸到一些平常難以觸及的大型日本買主及商社，對廠商來說是一個難得的機會。

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