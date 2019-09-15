中秋一過柚子狂堆！他1份食譜銷存貨　「入雞湯暖胃清腸」CP值爆表

▲原PO用柚子入菜，既能銷水果又能暖胃。（圖／Ken Hung授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

這幾天中秋連假，許多人一定吃了很多烤肉、月餅還有柚子，但往往節日過了，柚子卻還是有很多顆。一名男網友就在臉書分享「文旦雞湯」的食譜，用一顆柚子煮一鍋雞湯，「秋天來碗雞湯暖胃，還可以清理腸胃」。看到貼文後，其他人紛紛躍躍欲試，「第一次看到，真特別」、「明天來煮看看。」

Ken Hung在臉書《廚藝公社》貼文，文中表示，「中秋節到了，也是秋天文旦採收的時候，這個節日大家一定有很多文旦不知道怎麼處理也吃不完」，接著就介紹一道4人份的湯品「文旦柚子雞湯」。

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▲家裡還有一堆柚子嗎？快來入菜做雞湯吧！（圖／Ken Hung授權使用）

因為連假收假日變天，這道食譜不僅能銷柚子，還能暖暖身子，Ken Hung就說「秋天來碗雞湯暖胃，還可以清理腸胃」，不過他也提醒，「因為文旦有清腸胃的效果 容易腹瀉的朋友不要喝太多。」

「文旦雞湯」準備材料：

大雞腿1支

薑片1片

文旦1顆

鹽巴適量

（改良式）馬告適量（8、9粒）

▲原PO提醒，柚子要剝乾淨。（圖／Ken Hung授權使用）

「文旦雞湯」做法：

1.柚子取肉（白皮那些筋要去掉）

2.雞肉剁好，燙血水

3.川燙血水過後，把雞肉跟柚子、薑片一起置入鍋中，加水

4.開火到湯滾後撈起雜質

5.撈乾淨後蓋上鍋蓋，小火滾2個小時

6.打開蓋子，湯呈現金黃色，快完成前把馬告拍碎、撒入湯中

7.滾一會，鹽巴調味，完成後即可關火上桌

▲這畫面好療癒啊 XD（圖／Ken Hung授權使用）

看到貼文後，就有許多網友很有興趣，紛紛留言發問，「請問這道柚子雞湯，要選比較多汁的柚子還是比較沒有汁的柚子呢？家裡有2、3箱不同品種的柚子」、「請問馬告可以換成別的東西取代嗎」、「之前我前夫煮過，湯會苦耶～為什麼啊？」

Ken Hung也在留言處提醒，因為皮很苦，所以要去皮留果肉，如果皮煮到湯裡的話湯就會苦，「我建議選擇甜度比較高的文旦」、「不剝乾淨，有白肉筋煮了會哭」；另外有人問是否不用馬告，原PO則說「可以不加沒關係，我只是無聊加把他替代胡椒而已」，最後也建議大家可以做做看，「柚子香甜的雞湯」、「偶爾試試不錯的。」

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