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影／中秋大團圓！他一抬頭「20隻↑大壁虎」黏天花板　網笑炸：跟風過節噢

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網搜小組／鄺郁庭報導

中秋假期雖然已經迎來最後一天，但許多人藉著這次3天連假回鄉，和家人一起出遊、烤肉、賞月、吃柚子，享受團圓時刻。一名男網友日前貼出一張照片，只見整個天花板上都是壁虎，數一數至少20來隻，讓原PO忍不住在文中貼出2個笑到哭的表情符號，「中秋月圓人團圓，壁虎也來大團圓。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO拍下天花板上的壁虎大團圓。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

請繼續往下閱讀...

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中笑說「中秋月圓人團圓，壁虎也來大團圓，南部的壁虎真是又大又肥。」仔細看看照片，只見原PO拍下一處的天花板，上面爬滿許多壁虎，分別都四散在角落，密集程度讓人嘖嘖稱奇。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼這是壁虎的家庭聚會嗎 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

原PO還貼出影片，錄下一整圈的壁虎，沒想到數下來至少30隻，場面相當壯觀。另外，從照片和影片可以觀察到，建築物掛有3個燈籠，其中2個寫著宮廟的名稱，看起來原PO應該是在某間宮拍下的畫面。男網友也留言補充，「一到晚上時，電燈開啟，會有很多趨光性的蚊蟲聚集在燈光處，這時就是壁虎的集合時間了」

看到照片後，網友紛紛驚呼，「要多少蟲子養的這批」、「一隻我可以接受，一群我真的不行，密集恐懼症都起來了」、「車聚了」、「牠們要過中秋」、「噗……在開會嗎」、「這也太多了吧！開趴嗎」、「一種網聚的Fu」、「這個烤肉不會打架掉下來加菜嗎」、「壁虎海也太狂」、「這太誇張了吧！你家是壁虎穴喔！」

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