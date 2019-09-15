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連假還在外送！他跑Uber Eats「顧客遞月餅」暖哭　網一看暴動：是人氣禮盒

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO收到顧客送的月餅。（圖／（左）記者林敬旻攝、（右）翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

「自己本身是在跑Uber Eats的」，一名男外送員14日晚上發文，說他送餐到顧客家的時候，對方提了一袋月餅給他。原PO透露，這幾天連假都在跑外送，朋友烤肉聚會都沒參加，「正苦惱今年中秋沒好好過的時候，您就剛好送了這袋月餅」，即使當下說過無數次謝謝，但他還是想再次道謝，「真的感動到快哭了。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，他是Uber Eats的外送員，14日他在送餐時，有客人從家裡提了一袋月餅送他，讓他事後只能用3個大哭的表情符號表達心情「當下真是無比的感動。」

請繼續往下閱讀...

外送員透露，「這幾天連假我自己也是努力的跑Uber eats，朋友的烤肉都沒參加」，而且這2天不管送餐到哪，都是在烤肉、烤肉、烤肉，他正苦惱今年中秋沒好好過的時候，「您就剛好送了這袋月餅。」

原PO說，即便當下他已經說了無數次的謝謝，「但我還是想要在這裡再次的謝謝您，真的非常謝謝您送的月餅」，最後則用hashtag再次強調「#真的感動到快哭了」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO收到月餅，感動到快哭了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，馬上引起網友熱烈回響，超過9千多人按讚，還有人好奇月餅口味，男網友事後也更新PO文，「沒想到反應這麼熱烈，因為小弟我PO完就繼續跑單了，謝謝各位！裡面是不是鳳梨酥我不知道欸！」

原PO說自己沒仔細看收到的月餅是哪家，因為他趕緊放回家裡就繼續跑單，也表示客人拿給他的時候，是說家裡太多吃不完，「但不管是真的吃不完，還是客套說一個讓我收下的理由，都是讓我很感動的！祝大家中秋節快樂！」

超暖的外送故事，讓其他人紛紛留言，「真的是很暖心的行為耶～你辛苦了」、「有些客人真的讓自己很感動，有遇過大熱天送飲料的，超感動」、「看得我也感動到快哭了」、「人間到處有溫情，最可貴的是再次傳遞溫情給別人，一直傳遞」、「做過外送的，完全可以體會那種感動，辛苦了！」

網友也大讚送月餅的客人，因為感覺是人氣店家的禮盒，「辛苦了，這好像鳳梨酥不錯吃哦」、「我最愛的佳德ㄟ」、「看袋子跟我家的一樣……大概是佳德吧……中秋節快樂」、「看照片感覺是很厲害的佳德鳳梨酥」、「辛苦了，佳德鳳梨酥好吃唷」、「是名牌佳德月餅，真的會有幸福的感覺，光他的月餅袋子都值10幾20元。」

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