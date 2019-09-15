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陪台人20年↑！家中翻出好市多「4張歷年信用卡」　1998年會員卡一曝更噴淚

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▲▼ 。（圖／沈先生授權使用）

▲原PO翻出多張好市多的信用卡。（圖／（左）沈先生授權使用、（右）翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣第一家好市多於1997年在高雄設立，至今全台共有13家分店。一名沈姓男網友日前在幫家人整理資料，翻出很多張以前的好市多信用卡，「真心覺得歲月不饒人，時代的眼淚啊！」並感嘆「這裡應該很多人跟我一樣，已經好幾年都在消費奉獻給好市多吧？」看到幾張舊卡面網友也被吸引，紛紛留言熱論。

沈先生在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，文中表示，最近他幫家人整理資料，找到很多以前的信用卡，「其中就發現好早以前，由中信發行的卡面，雖然挺醜的哈哈！但真心覺得歲月不饒人，時代的眼淚啊！」並笑說社團裡應該很多人跟他一樣，好幾年消費都奉獻給好市多。

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▲▼ 。（圖／沈先生授權使用）

▲沈先生一家前後辦了好幾張好市多信用卡。（圖／沈先生授權使用）

看到貼文後，許多好市多忠實消費者也紛紛留言，「第一代算是華國美學」、「深藍色蠻好看ㄉ」、「好事多聯名卡應該算是人生第一張卡吧」、「少了一個American Express」、「見證一路走來的消費」。原PO也分享自己的看法，「以前的卡面都蠻簡約的lol」、「我覺得銀色的卡面也很好看！簡單明瞭」、「好市多默默陪伴台灣好幾個年頭哈（？」

還有人發現原PO家辦的卡似乎不簡單，「能辦到無限卡口袋也很深了」、「好事多也很少看到有人用無限卡在付費」、「黑卡，看這樣版大不一般」。讓沈先生笑說，「不敢當，這裡高人更多」、「沒有啦，只是路人。」

也有網友秀出自己的卡，「這應該是元老級的公司卡了吧～1998年（突然發現COSTCO 已經存在20多年了）」、「老顧客了，滿滿的回憶啊！」原PO之後也在文中補充好市多信用卡的歷史，「2003之前聯名卡是由中國商銀（現為兆豐銀行）發行的，2003-2013則由中信發行，國泰跟好市多合約到2023年8月7號。」

▲▼ 。（圖／沈先生授權使用）

▲網友也翻出信用卡，比原PO多了一張中國信託AE的卡。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／沈先生授權使用）

▲還有人翻到1998年辦的會員卡。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

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