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「惡魔的眼淚」單月奪3命　當地旅行社暫停安排陸客前往

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▲峇里島著名景點藍夢島（倫邦岸島）的景點包括「惡魔的眼淚」。（圖／翻攝自百度百科）

▲峇里島著名景點藍夢島（倫邦岸島）的景點包括「惡魔的眼淚」。（圖／翻攝自百度百科）

記者馬叔安／綜合報導

峇里島旅遊景點藍夢島（台灣稱倫邦岸島）「惡魔的眼淚」近日屢次發生意外，光是在8月份，就有3名旅客死亡，其中包括1名中國遊客，日前大陸駐登帕薩領事館召開旅遊安全專項問題協調會，決議旅行社暫不安排中國遊客前往「惡魔眼淚」，並呼籲自由行的中國遊客切勿前往。

根據大陸駐登帕薩領事館網站，苟皓東總領事指出，中國遊客數量目前居峇里島外國遊客之首，今後仍會持續增加。而暫不安排中國遊客前往的措施，於2019年9月15日起實施，直至安全措施和設施全部到位。

領事館網站指出，「惡魔眼淚」並非旅遊景區，更無安全防護設施，僅在岸邊樹立了警示牌，遊客為追求拍照效果，往往會靠近崖邊行走、拍照，猝不及防的惡浪常常拍倒甚至捲走遊人，過去每年均有十多名遊客被惡浪奪命，其中不乏中國遊客。

根據百度百科，「惡魔眼淚」所在的藍夢島是位於峇里島東南邊的一個小島，島上可遊玩的地方包括潛水、水上衝浪等，島上大多數居民以種植海藻為生，這裡也是峇里島海藻養殖基地。

當地人所稱的「惡魔眼淚」是一個海灣，岸上礁石，海水乾凈，海浪很大，海浪拍上海灣，霧氣升騰，陽光下還能看到彩虹；海浪褪去，海水順著岩石淌下，形成了無數個微型瀑布。

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