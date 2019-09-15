華聞快遞／中秋月餅銷量年增率達52%　蓮蓉蛋黃口味賣最好

▲中秋節期間月餅銷量大增。（圖／翻攝自pixabay）

《北京》中秋月餅銷量年增率達52% 蓮蓉蛋黃口味賣最好

京東大資料研究院日前披露研究報告，展示了中秋節前兩周，京東平台月餅銷售的相關情況。從總量上看，大陸範圍月餅銷量是去年同期的1.52倍，而月餅、糕點類禮券的銷量為去年同期的2.6倍，同時，月餅的異地訂單是去年同期的2.07倍，月餅作為禮品的屬性凸顯。從口味上看，「蓮蓉蛋黃」餡的月餅銷量是去年同期的近1.8倍，佔據銷量榜之首，其次是五仁、火腿、豆沙、奶黃和水果。（中新社）

《香港》恒隆地產：會竭盡所能以大陸租金增幅彌補香港

香港物業發展商恒隆集團和恆隆地產近日發佈中期業績。恒隆集團今年上半年收入下降17%至45.05億港元，而這是因無物業銷售收入入帳所致，而恒隆地產同樣遇到此困難，收入同比減少18%至42.04億港元，股東應占純利下降25%至35.16億港元。

恒隆集團及恒隆地產董事長陳啟宗表示，「總而言之，本人預期前景可期，唯一令人失望的是香港。我們會竭盡所能，以內地預期租金的增幅彌補差距。」（澎湃新聞）

《北京》中秋收假日迎客流高峰 預計發送旅客1172萬人

今（15）日是中秋連假的最後一天，大陸鐵路迎來返程客流高峰，預計發送旅客1172萬人次，鐵路部門及時增加運力投放，加開旅客列車928列，努力滿足旅客返程需求。其中，瀋陽局集團公司加開多趟中短途動車組列車，方便遊客前往松花湖、盤錦紅海灘等地欣賞秋景、品嘗美食。（澎湃新聞）

▲廣西龍勝龍脊梯田。（圖／CFP）

《廣西》11省份8月CPI漲幅超全大陸 廣西連2月居首

大陸國家統計局日前公佈8月31個省(區、市)居民消費價格指數(CPI)。以省份來看，11個省份8月CPI同比漲幅超過平均水準，3地同比漲幅與平均水準持平，其中，廣西以5.2%的漲幅排名第一，連續兩個月漲幅最高。另外，8月豬肉供應偏緊，價格上漲23.1%，漲幅比上月擴大15.3個百分點，影響CPI上漲約0.62個百分點。（中新經緯）

《北京》陸35家房企8月業績出爐 銷售額環比回升

今年進入8月，房企整體推貨與銷售速度加快，據統計，截至9月9日，已有35家上市房企披露了8月銷售業績，相比於7月份銷售額下降28.48%，銷售額有所回升，但增速仍較為緩慢，環比僅增長8.35%，其中13家房企銷售額環比負增長。中原地產首席分析師張大偉分析認為，密集的房地產調控政策是出現企業銷售分化、市場走勢退燒的主要原因。（新京報）

《廣東》華為擬首次在境內發債 首期募資30億人民幣

已在境外發債數次的華為，於11日首次進入境內債券市場投資者的視野。據業內人士介紹，華為此次擬發行的中期票據在9月11日申請註冊，尚未進入審批階段，「優質債券，估計利率會比較低。」《募集說明書》顯示，華為擬註冊中期票據規模為200億元（人民幣，下同），本期擬發行約30億元，期限為3年，主承銷商和評級機構分別為中國工商銀行和聯合資信評級，主體評級和債項評級均為AAA，募集資金將用於補充公司本部及下屬子公司營運資金。（上海證券報）

《山西》到2022年將建成5G基站3萬個

山西省政府日前提出到2022年，將推動建成5G基站3萬個，實現全省重點區域全覆蓋。實施意見指出，山西將加快推動5G站址規劃和基站建設，實現政務、教育、金融、醫療、工業互聯網等垂直行業應用區域、交通樞紐、高新產業園區等重點區域的5G網路覆蓋。同時，加快推動5G創新應用，組建5G產業聯盟，鼓勵設立聯合創新中心，在交通物流、能源製造、公共安全、應急安全等領域開展行業融合和應用創新。（新華社）

▼大陸高鐵Wi-Fi計畫結合5G網路。（圖／CFP）