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墨西哥黑井飄出「爛肉腐臭味」　挖出119包詭譎垃圾袋…打開驚見睜眼頭顱！

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▲墨西哥一處井挖出119袋塑膠袋。（圖／翻攝自mexiconewsdaily.com）

▲墨西哥一處井挖出119袋塑膠袋。（圖／翻攝自mexiconewsdaily.com下同）

記者陳亭伃／綜合報導

墨西哥黑幫、毒品黑吃黑相當頻繁，近日在哈利斯科州瓜達拉哈拉市的一口井發現有多包詭異的黑色塑膠袋，打開後驚見是遭到分屍的多具屍體，當地法醫目前已確認有44名死者遭到「分裝」。當局表示，對於這樣的事件層出不窮，感到相當痛心。

根據《墨西哥每日新聞網》報導，住在地下井附近的居民，連日來聞到相當惡臭的味道，尋找源頭之下發現在井中有多包黑色塑膠袋，於是找來警方一一拉起，打開袋子後發現是遭到肢解的屍塊，頭顱、軀幹、四肢都被分裝在不同的袋子內，殘忍手法令人不寒而慄。

▲墨西哥一處井挖出119袋塑膠袋。（圖／翻攝自mexiconewsdaily.com）

▲警方希望可以盡快辨識死者身分。

當局安全內閣負責任塔梅茲（Macedonio Tamez Guajardo）表示，這些屍體呈現不同的分解狀態，但盡可能去辯解出每個人的身分，研判所有死者性別、年齡都不一，目前也不清楚是遭到何人、或是組織殺害，但目前已經有失蹤人口的家屬前往希望可以找到自己的親人。

警方表示，目前挖出的119袋中有44名死者的身分已經確認，在今年1～7月超過3000人被通報為失蹤人口，該州的兇殺案也與2018年同期多增加21％。哈利斯科州是墨西哥暴力販毒集團的中心地帶，倘若此埋屍案為黑幫黑吃黑，恐怕是今年第二大的命案，當地法醫也感到相當沉重，幾乎已經沒有技術可以來辨認死者身分。

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