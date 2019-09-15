誘索羅門斷台下一個是「海地」　陸媒揭「中國金援孤立台灣」計謀！

▲台灣、海地關係將面臨中國挑戰。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣與索羅門群島邦交關係，近日備受國際關注。索羅門總理蘇嘉瑞瓦（Manasseh Sogavare）日前召開內閣會議，針對參考的四項報告書，檢視台索關係是否有繼續下去的必要。如今更傳出中國政府下一個瞄準的台灣邦交國就是「海地」，預計將拋出貸款、金援協助當地建設。

根據《南華早報》報導，就在各界關注台索關係時，中國早已在進行下一步「孤立台灣」的計畫。中國駐海地貿易發展事務處常駐代表王向陽（Wang Xiangyang）日前在接受海地當地媒體《新聞人報》（Le Nouvelliste）時表示，「倘若海地政府接受一個中國的原則，中國政府將會願意與海地建立邦交關係，並加強在海地政治、經濟、貿易、衛生、教育方面的合作」。

王向陽也表示，中國現在已經是全球第二大經濟體，又是聯合國的永久成員，可以像邦交國提供無息貸款跟優惠貸款，更會尊重友誼邦交國的需求給予經費投資。此外，王向陽也表示自己已經跟許多海地官員會面，包括前總理、觀光部長、還招待了巴拿馬大使。

中國社會科學院（Chinese Academy of Social Sciences）台灣研究所一名匿名研究人員表示，中國的經濟影響力已經逐漸擴大，一帶一路也讓海地相當有興趣，預計不久後海地確實會和台灣斷交。

海地為目前最貧窮的國家之一，過去除了與台灣邦交之外，也和中國已有部分經濟接觸，但因為沒有外交關係，許多合作仍受到限制。

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

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