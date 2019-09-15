　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

誘索羅門斷台下一個是「海地」　陸媒揭「中國金援孤立台灣」計謀！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼總統蔡英文訪海地。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲台灣、海地關係將面臨中國挑戰。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣與索羅門群島邦交關係，近日備受國際關注。索羅門總理蘇嘉瑞瓦（Manasseh Sogavare）日前召開內閣會議，針對參考的四項報告書，檢視台索關係是否有繼續下去的必要。如今更傳出中國政府下一個瞄準的台灣邦交國就是「海地」，預計將拋出貸款、金援協助當地建設。

根據《南華早報》報導，就在各界關注台索關係時，中國早已在進行下一步「孤立台灣」的計畫。中國駐海地貿易發展事務處常駐代表王向陽（Wang Xiangyang）日前在接受海地當地媒體《新聞人報》（Le Nouvelliste）時表示，「倘若海地政府接受一個中國的原則，中國政府將會願意與海地建立邦交關係，並加強在海地政治、經濟、貿易、衛生、教育方面的合作」。

王向陽也表示，中國現在已經是全球第二大經濟體，又是聯合國的永久成員，可以像邦交國提供無息貸款跟優惠貸款，更會尊重友誼邦交國的需求給予經費投資。此外，王向陽也表示自己已經跟許多海地官員會面，包括前總理、觀光部長、還招待了巴拿馬大使。

中國社會科學院（Chinese Academy of Social Sciences）台灣研究所一名匿名研究人員表示，中國的經濟影響力已經逐漸擴大，一帶一路也讓海地相當有興趣，預計不久後海地確實會和台灣斷交。

海地為目前最貧窮的國家之一，過去除了與台灣邦交之外，也和中國已有部分經濟接觸，但因為沒有外交關係，許多合作仍受到限制。

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）。（圖／達志影像／美聯社）

►►想在黑夜裡也閃閃發光

ET快訊
以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆機警打119救
15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉竟雙亡！原因曝光
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人妻婚後才知「老公想一夫多妻」　淚綁2兒在腰上…徒步跳海尋死！

老闆洗劫大眼妹萌生壞壞念頭　抓「豆豆塞嘴」強進…驚覺斷氣還擁屍激戰

狂妻綑綁老公「抄玫瑰花巨剪閹刑」　斷根棄家中角落…警尋獲放冰箱急奔醫院！

他睡前和吃醋人妻發狂吵架　半夜「大小頭撕裂痛醒」驚覺下體遭砍爛！

台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆角

抗議對岸奪邦交國　陸委會：選前擾亂民心「不可能得逞」

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

香港機場客運量大跌12.4%　旅客改去「深圳機場」成受惠者

豪飲一碗白酒！他紅綠燈等了2個多小時...最後警方敲窗喊「起來了」

黃之鋒赴美爭民主　華春瑩：他沒資格說三道四

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆角

抗議對岸奪邦交國　陸委會：選前擾亂民心「不可能得逞」

影／水下15米遭惡男關氧氣瓶！他雙眼發紅緊急求救...對方事後稱：開個玩笑

香港機場客運量大跌12.4%　旅客改去「深圳機場」成受惠者

豪飲一碗白酒！他紅綠燈等了2個多小時...最後警方敲窗喊「起來了」

黃之鋒赴美爭民主　華春瑩：他沒資格說三道四

每天固定時間大吐！富家女分手欲復合尋「神秘高人做法」　超慘結局曝光

15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉「不自然前仰」雙雙身亡！

人妻懷孕34周引產…遺體告別時「腦畸形死胎」突復活　17月後氣炸告醫院

快訊／陸客自由行鬆綁！福建赴「金馬澎個人遊」簽證20日恢復

羅志祥玩狼人殺遭嗆「愛面子」　他怒回：平民不做要當酸民！

台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆角

海巡「救生能量包」開箱！海陸組合超齊全　網暴動：哪裡有賣？

韓國瑜「非洲黑人家庭需要蘭花嗎？」　非裔演員伊馮：聽了不是滋味

亞女排邀請賽／中纖五局逆轉奪首勝　17日將上演台灣內戰

馬大偉解盤／國民@紅雀　「拆」莊買紅雀

全文／索羅門斷交　蔡英文：大陸對F16軍購報復、轉移香港焦點

快衝啊！女網友公認「最心動追求法Top5」　第1名讚爆：真的在一起了

郭台銘聲稱爭取沙國調降簽證費　外交部駁斥：全球性調整

全台新地標國內外重量級人士造訪南美館　體驗古都文化與美學之美

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

大陸熱門新聞

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃..

吃火鍋突頭暈嘔吐　醫揭中毒真相

24歲女師凌晨墜樓自殺？屍體脖..

三寶駕駛突撞鋼柱　白車驚現完美..

他和超正未婚妻人行道上被撞身亡

她懷孕34周引產！下秒畸形死胎..

15歲少女突倒水中！好心男伸手..

被導師壓榨！27歲研究生跳樓輕..

華裔退休女教授　遭美聯航趕下機

同學「打爆塑膠袋」...13歲..

連續2嫩妹海島失聯　家屬揭詭異..

陸客自由行鬆綁？福建赴金馬澎2..

19歲女海島失聯　最後影像爆「..

誘索羅門斷交台灣　南早：下一個..

更多熱門

相關新聞

台灣國際蘭展列三大蘭展

台灣國際蘭展在台南深耕15年，每年吸引來自美洲、歐洲、亞洲等世界各地40多個國家的外賓和國外買家前來參觀及貿易洽談，2019年台灣國際蘭展3至5年國際訂單高達113.1億元，參展國更多達43國；台南厚實蘭花實力，深耕於地方並發揚於國際，在國際間產官學界皆是有目共睹，是展現台灣實力的重要國際舞台。

被柯酸應專心國政　蔡：看我以前回答就可以

王浩宇爆海地邦交不穩　外交部回應了

友邦海地亮紅燈？外交部澄清：邦誼穩固、關係友好

「余登發的民主耕耘路」成大登場

關鍵字：

索羅門海地台灣邦交國中國

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面