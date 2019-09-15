NASA曝沙國煉油廠大火「黑煙飄超遠」　彭博解析關鍵：人人害怕的事發生了

▲ NASA Worldview 周六（14日）捕捉到煉油廠大火冒出濃煙的最新衛星影像。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

沙烏地阿拉伯國家石油公司2處煉油廠遭無人機攻擊，儘管火勢在數小時內得到控制，但實際破壞程度與後續影響時間仍未明朗，勢必衝擊全球石油供應及原油價格。彭博報導，此次攻擊意味著沙國多重防禦措施遭到突破，人人害怕的事情如今已發生（What everybody feared has happened）。

▲ 沙烏地阿拉伯是全球最大的石油出口國，每天向全球輸送超過700萬桶石油。（圖／路透）

根據國營沙烏地阿美石油（Saudi Aramco）稍早的聲明，遭到襲擊的設施正是阿布蓋格（Abqaiq）與胡賴斯（Khurais）的煉油廠。令人關注的是，阿布蓋格廠是沙烏地阿拉伯最重要的石油廠。

根據該公司5月發布的首個國際債券募集說明書，阿布蓋格廠2018年扛起沙國5成的原油生產，這相當於每日出產500萬桶原油，或是全球每20桶原油當中，就有1桶來自於阿布蓋格廠。

▲ 沙烏地阿美石油執行長納瑟（Amin Nasser）表示，公司正力圖恢復原先供應水準。（圖／路透）

在原油運輸方面，阿布蓋格廠擁有相當重要的地理優勢，因為它是東西向油管的起點，無法被繞過，遠比位在波斯灣拉斯坦努拉（Ras Tanura）港和朱艾瑪（Ju'aymah）港的石油出口碼頭、串連波灣和印度洋的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）還要好。此外，當地大型油田加瓦爾（Ghawar）、謝拜（Shaybah）和胡拉伊斯（Khurais）都在阿布蓋格廠進行加工。

▲ 國際能源署（IEA）要求成員國必須持有90天淨進口緊急儲油，一旦阿布蓋格煉油廠停運時間拉長，緊急儲油就會被投入使用。（圖／路透）

在攻擊事件傳出後，美國總統川普已經與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）通上電話，強調願意提供自我防衛相關支援，也準備好保障沙烏地阿拉伯的安全。白宮發言人迪爾（Judd Deere）發推文表示，美方強烈譴責這起針對重要能源設施的攻擊，政府正在監控整個局勢並致力於確保全球原油市場穩定及供應充足。

不過，《華爾街日報》引述沙烏地阿拉伯官員最新說法指出，原油產量將會在周一恢復至正常水準。

Today, @POTUS @realDonaldTrump spoke with Crown Prince Mohammad Bin Salman of the Kingdom of Saudi Arabia to offer his support for Saudi Arabia’s self-defense. The United States strongly condemns today’s attack on critical energy infrastructure.... — Judd Deere (@JuddPDeere45) September 14, 2019

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