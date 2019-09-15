　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜沾醬油連拜21廟！壓軸鎮瀾宮「大遲到70分」　顏清標：要怪就怪我標仔

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者莊智勝／台中報導

國民黨總統參選人韓國瑜14日挑戰鐵人行程，一口氣參拜台中21座宮廟，原本預計晚間8時前抵達最後壓軸「大甲鎮瀾宮」，但卻因行程延誤遲到了70分鐘。現場韓粉搖旗乾等仍然不怨，鎮瀾宮董事長顏清標更親自站台替好兄弟緩頰，坦言韓國瑜行程真的太滿，「大家別見怪，不要怪韓國瑜厚某（好嗎）？如果要怪，就怪我標仔！」

▲▼韓國瑜大甲鎮瀾宮。（圖／ETtoday直播）

▲顏清標替韓國瑜遲到一事緩頰，「大家別怪他厚某？要怪就怪我標仔！」（圖／ETtoday直播）

韓國瑜14日上午8時開始「馬拉松式」拜廟，一整天超過12小時跑了21座台中在地宮廟，從市區轉往屯區、山城地區，晚間再趕往海線，幾乎沒有喘息時間的行程，也相當考驗體力；只是這21座宮廟平均下來，韓國瑜每座廟僅能待約20分鐘左右，幾乎可說是「沾醬油拜廟」。就連總統蔡英文、台北市長柯文哲也質疑，行程排得如此之滿，是否真有時間能夠與民眾們「好好聊聊」？

由於行程實在太滿，韓國瑜原本預計晚間8時前抵達最後壓軸「大甲鎮瀾宮」，但時間上卻嚴重耽擱，整整遲到了70分鐘，只能靠著台南市議員謝龍介、立委沈智慧代打暫時撐住場面，就連顏清標也親自上台替這位好兄弟說話，直呼韓國瑜的行程真的太滿，「大家不要見怪，要怪就怪我標仔！」而台下韓粉乾等了1個多小時仍然沒有絲毫怨言，見到韓國瑜終於到場後，瀕臨沸騰的情緒瞬間被點燃，激動搖旗吶喊，嘶吼高呼「總統好！」

▲▼韓國瑜大甲鎮瀾宮。（圖／ETtoday直播）

▲最後壓軸場大甲鎮瀾宮擠滿支持者。（圖／ETtoday直播）

韓國瑜上台後見到舞動的國旗海，情緒也相當高昂，坦言「台灣的老百姓這3年半來過得太辛苦，因為沒有一個好的領導者，拜託各位鄉親用選票、2020年下架民進黨！」語畢後還現場出考題，「我臉皮比較薄一點，請問總統要投誰啊？」台下支持者立刻嘶吼「韓國瑜」、「韓國於凍蒜啦！」

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

►韓國瑜滿意度倒數怪前朝　她秀《天下》數據打臉：成績差都要生氣？

►影／鎮瀾宮合體顏清標！韓國瑜笑「我臉皮薄，總統選誰？」　韓粉嘶吼

►影／「偏僻的鄉下還有這麼多人」　顏清標挺韓嗆綠營：不然換他們辦看看啊！

▲▼韓國瑜大甲鎮瀾宮。（圖／ETtoday直播）

▲韓國瑜拜託鄉親，2020一起用選票「下架民進黨」。（圖／ETtoday直播）

ET快訊
以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆機警打119救
15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉竟雙亡！原因曝光
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜「非洲黑人家庭需要蘭花嗎？」　非裔演員伊馮：聽了不是滋味

全文／索羅門斷交　蔡英文：大陸對F16軍購報復、轉移香港焦點

郭台銘聲稱爭取沙國調降簽證費　外交部駁斥：全球性調整

索羅門與台灣斷交　黃國昌：把錢還來！那是納稅人的血汗錢

全文／外交部宣布與索斷交　吳釗燮譴責：中國影響大選企圖昭然若揭

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

影／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞」

LIVE／上任3年半被斷6邦交國　蔡英文晚間7點30分親上火線說明

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

韓國瑜「非洲黑人家庭需要蘭花嗎？」　非裔演員伊馮：聽了不是滋味

全文／索羅門斷交　蔡英文：大陸對F16軍購報復、轉移香港焦點

郭台銘聲稱爭取沙國調降簽證費　外交部駁斥：全球性調整

索羅門與台灣斷交　黃國昌：把錢還來！那是納稅人的血汗錢

全文／外交部宣布與索斷交　吳釗燮譴責：中國影響大選企圖昭然若揭

快訊／蔡英文不讓吳釗燮請辭：打壓只會更大不會更小！

快訊／索羅門與台斷交　蔡英文：台灣不會與中國競逐金錢外交

快訊／韓國瑜競辦中英聲明：中國大陸不要再挖中華民國邦交國

影／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞」

LIVE／上任3年半被斷6邦交國　蔡英文晚間7點30分親上火線說明

多維TW／「政冷經熱」不再　政治深水區考驗台灣

陸客「離島自由行」20日鬆綁！海西「20城居民」可赴金馬澎

羅志祥玩狼人殺遭嗆「愛面子」　他怒回：平民不做要當酸民！

台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆角

海巡「救生能量包」開箱！海陸組合超齊全　網暴動：哪裡有賣？

韓國瑜「非洲黑人家庭需要蘭花嗎？」　非裔演員伊馮：聽了不是滋味

亞女排邀請賽／中纖五局逆轉奪首勝　17日將上演台灣內戰

馬大偉解盤／國民@紅雀　「拆」莊買紅雀

全文／索羅門斷交　蔡英文：大陸對F16軍購報復、轉移香港焦點

快衝啊！女網友公認「最心動追求法Top5」　第1名讚爆：真的在一起了

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

政治熱門新聞

郭台銘幕僚：副手已定　等亮牌

幕後／索羅門敲定北京150億金..

餵狗喝酒挖　林佳新：越黑越強大

北漂媽媽狠酸韓國瑜　435字駁..

最強菜農林佳新要選了！遷戶口迎..

蔡沁瑜：郭台銘副手已有定見　今..

半年前承諾被挖出挨批　韓：20..

郭台銘讓沙國大砍1.3萬元簽證..

韓國瑜批丁守中　黃暐瀚：他真的..

蔡英文親上火線　說明台索斷交

快訊／蔡英文：大陸影響台灣選舉..

若郭真的參選！吳敦義：勇於面對

登記參選前關鍵時刻！張淑芬停留..

馬英九致詞後…韓國瑜「2度伸手..

更多熱門

相關新聞

韓訪21宮廟遲到！柯P「不如排少點」：沒講完話就...

高雄市長韓國瑜將代表國民黨出戰2020總統大選，他近日開始「平日市政，假日國政」的選戰模式，勤跑各地宮廟參香祈福，14日更接連跑了21個行程，期間遲到1個多小時。對此，台北市長柯文哲表示，「還沒跟人家講完話就跑走，還不如排少一點」。

台商秋節聯誼　馬韓不同桌避尷尬

韓施政倒數推給前朝　她秀數據打臉

旺旺中時民調「韓輸蔡郭」　背後目的曝

韓國瑜紫雲巖喊話：我是清水的一份子

關鍵字：

韓國瑜鎮瀾宮遲到顏清標

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面