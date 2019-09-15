保育石虎　財部出動！國有土地年底前　開放保育團體認養保護

▲台灣石虎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部國產署表示，國有土地的開發與規劃的順序為自然保育、公用與公共利益以及開發活化，考量石虎是台灣的重要的、特有的、重要的保育資產，所以預計在年底之前開放國有土地提供保育團體認養，再結合農委會的獎勵措施，讓石虎可以安心成長與繁殖。

國產署表示，有鑑於石虎因為覓食過馬路，被誤傷甚至是生命遭受到威脅，基於國有土地是全民土地，有義務保護國家重要資產，所以國產署徵詢林務局台灣石虎出沒的熱點，林務局也盤點熱點和座標提供給國產署。

請繼續往下閱讀...

國產署表示，現在正在將這些熱點與座標與和國有土地進行比對，包含是否閒置、沒有開發土地或者是已經出租的土地，希望可以框列出來配合與保育團體合作保護；若是已經是出租的土地，則就希望搭配農委會保育動物獎勵，希望租戶友善耕作的方式，來保育石虎；藉由這些公私協力、公家與民間的合作方式，讓石虎可以安心成長、繁殖。

根據了解，石虎在台灣較常出沒的區域集中在苗栗、南投與台中的丘陵區域，現在國產署也正在比對，希望是「塊狀」具連續性，能累積成一大塊面積等來進行保育，國產署預計在這1、2個月內比對、盤點完成相關的國有土地，再與林務局討論細節，希望年底之前可與保育團體完成簽署認養契約。

國產署說，釋出國有國有土地來保護保育動物，實際是有法律依據的，現在國產署有「國有非公用邊際土地提供認養促進環境案件處理原則」，現在已經受理環保團體申請嘉義布袋濕地及台南七股溼地的認養案件，預計9月底前召開審查會議，審議通過之後就會與環保團體簽訂契約提供所需的土地。

對於石虎的保育，國產署也希望盡早完成工作，國產署長曾國基強調，「保育越早完成，可越早達成效果，也越早減少石虎所受到的傷害」。

▼財政部將釋出國有土地提供保育團體保育石虎。（圖／資料照）



其他人也看了這些……

►這款CP值很可以！