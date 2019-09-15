退休金準備有妙方　好享退9檔專屬基金總整理

▲ 調查顯示，雖然不少人想提早準備退休金，但仍有7成民眾未開始行動。（圖／翻攝自Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

根據調查，台灣每10個人就有7個人未做退休理財規劃，雖然大家都想退，卻都沒準備。另一方面，台灣再過7、8年即將進入超高齡社會，若一般人在65歲退休，假設壽命為85歲，退休以後超過20年的日子，如果沒有為長壽做準備，退休後將是困擾的開始。

依據勞動部最新的調查結果，預計退休年齡平均為61.1歲，金管會也指出，一般上班族如依照目前現有的勞保及勞退新制退休金加總後，其所得替代率不到3成。而世界銀行則建議，退休所得替代率最好能提升到7成以上。因此除了目前現有的勞保及勞退基金外，民眾仍須有其他的理財規劃。

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累計11萬人次報名的「好享退」退休專案，結合安聯、群益、國泰等三家基金公司推出9檔退休專屬基金，可自基富通的專案平台上申購，申購日期直到9月30日，而9檔基金也各有不同特色。

群益投信_全民退休組合傘型基金

此基金採目標風險策略，其三檔子基金分別為積極型群益全民成長樂退組合基金、穩健型群益全民優質樂退組合基金，與保守型群益全民安穩樂退組合基金，以不同風險屬性的退休理財商品。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，在操作策略上，此檔傘型基金採取質、量化策略並重，透過風險情緒指標描述當前市場情緒，達到風險預警效果，並搭配量化模型判斷景氣位置和投資團隊的質化決議，兼顧風險控管和投資效益追求兩大投資目標。

▲ 好享退9檔基金一覽。（資料來源／基富通）

安聯投信_四季系列組合基金

安聯投信也是採取目標風險策略，分為積極型的安聯四季成長組合基金、穩健型的安聯四季雙收入息基金，與保守型的安聯四季回報債券組合基金。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，50歲以前都可以考慮積極型基金與穩健型基金混搭。60歲以後，可以將資產轉換到以債券為主，建議投資人在挑選適合標的時，應優先檢視其5年甚至是10年的投資報酬率，才能保證它過去擁有承受短期市場波動的能力。

國泰投信_泰享退目標日期組合基金

國泰投信則推出目標日期組合基金，三檔包含泰享退2029、2039、2049目標日期組合基金，也是專案內唯一的目標日期基金。國泰泰享退系列目標日期組合基金經理人林庭妤指出，目標日期基金在美國推出後，因為優點很多、迅速成長，並成為熱門退休規劃產品，基金檔數從2012年至2017年成長1.47倍，規模則成長2.32倍，其中，25至34歲美國年輕人，有超過66%年輕人選擇目標日期基金來存退休金，遠超過其他資產類別。

國泰「泰享退」目標日期組合基金，只需要決定預計10年、20年、30年退休，選擇相對應的目標日期組合基金，後續的操作由專業基金經理團隊，根據距離退休年限調整股票及債券基金的比重，前期投資較多股票型基金，累積獲利，離退休年限愈接近，則債券型基金比重拉高，以收益為主，並且還會根據市場現況及趨勢進行調整。

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