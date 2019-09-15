　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

退休金準備有妙方　好享退9檔專屬基金總整理

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼投資理財。（圖／翻攝自Pixabay）

▲ 調查顯示，雖然不少人想提早準備退休金，但仍有7成民眾未開始行動。（圖／翻攝自Pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

根據調查，台灣每10個人就有7個人未做退休理財規劃，雖然大家都想退，卻都沒準備。另一方面，台灣再過7、8年即將進入超高齡社會，若一般人在65歲退休，假設壽命為85歲，退休以後超過20年的日子，如果沒有為長壽做準備，退休後將是困擾的開始。

依據勞動部最新的調查結果，預計退休年齡平均為61.1歲，金管會也指出，一般上班族如依照目前現有的勞保及勞退新制退休金加總後，其所得替代率不到3成。而世界銀行則建議，退休所得替代率最好能提升到7成以上。因此除了目前現有的勞保及勞退基金外，民眾仍須有其他的理財規劃。

請繼續往下閱讀...

累計11萬人次報名的「好享退」退休專案，結合安聯、群益、國泰等三家基金公司推出9檔退休專屬基金，可自基富通的專案平台上申購，申購日期直到9月30日，而9檔基金也各有不同特色。

群益投信_全民退休組合傘型基金

此基金採目標風險策略，其三檔子基金分別為積極型群益全民成長樂退組合基金、穩健型群益全民優質樂退組合基金，與保守型群益全民安穩樂退組合基金，以不同風險屬性的退休理財商品。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示，在操作策略上，此檔傘型基金採取質、量化策略並重，透過風險情緒指標描述當前市場情緒，達到風險預警效果，並搭配量化模型判斷景氣位置和投資團隊的質化決議，兼顧風險控管和投資效益追求兩大投資目標。

▲▼ 好享退9檔基金整理。（資料來源／基富通）

▲ 好享退9檔基金一覽。（資料來源／基富通）

安聯投信_四季系列組合基金

安聯投信也是採取目標風險策略，分為積極型的安聯四季成長組合基金、穩健型的安聯四季雙收入息基金，與保守型的安聯四季回報債券組合基金。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，50歲以前都可以考慮積極型基金與穩健型基金混搭。60歲以後，可以將資產轉換到以債券為主，建議投資人在挑選適合標的時，應優先檢視其5年甚至是10年的投資報酬率，才能保證它過去擁有承受短期市場波動的能力。

國泰投信_泰享退目標日期組合基金

國泰投信則推出目標日期組合基金，三檔包含泰享退2029、2039、2049目標日期組合基金，也是專案內唯一的目標日期基金。國泰泰享退系列目標日期組合基金經理人林庭妤指出，目標日期基金在美國推出後，因為優點很多、迅速成長，並成為熱門退休規劃產品，基金檔數從2012年至2017年成長1.47倍，規模則成長2.32倍，其中，25至34歲美國年輕人，有超過66%年輕人選擇目標日期基金來存退休金，遠超過其他資產類別。

國泰「泰享退」目標日期組合基金，只需要決定預計10年、20年、30年退休，選擇相對應的目標日期組合基金，後續的操作由專業基金經理團隊，根據距離退休年限調整股票及債券基金的比重，前期投資較多股票型基金，累積獲利，離退休年限愈接近，則債券型基金比重拉高，以收益為主，並且還會根據市場現況及趨勢進行調整。

其他人也看了這些……

這款CP值很可以！

ET快訊
以為在玩…筋肉爸爸「像蝦子一樣彈來彈去」　老婆機警打119救
15歲少女突倒水中「手僵直」　好心男伸手一拉竟雙亡！原因曝光
即／蔡英文怒了！大陸公然挑戰國際秩序　「影響台灣選舉不會得逞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

培養台灣金融獨角獸！　顧立雄：要走出海外、朝新南向

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

道瓊永續指數成分股揭曉　元大金、富邦金獲列「永續世界指數」

台灣虎航拚上市先開缺！徵求50名虎妞虎寶下周一開放報名

影／達人投資ETF　簡簡單單10年賺3倍

無薪假人數減少307人　勞動部：工具機產業人數仍是最多

分析師：塑化股能否續漲　沙國這兩天處理情況是關鍵

美中貿易戰現轉機　陸股成上周外資吸金王

台灣唯一蟬聯10年　友達入選道瓊世界永續性指數成份股

新台幣收盤升值5.3分　收在31.002元兌1美元

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

拖把狗散步回家見小朋友搭便車　隔天又來一隻…馬麻崩潰

蘇有朋揪83位素人合作「廣場舞神曲」　魔性舞蹈王嘉爾台下也在跳！

郭富城脫衣「我都露兩點了」　半夜三點踩腳踏車..身材真的很好!!!

不滿蚵仔煎等太久！壯男飆罵粗口　破人牆「跳飛揮拳」揍14歲少年頭

不要亂跟別人回家！！　《他人即地獄》房東把人逼到尿褲子QQ

培養台灣金融獨角獸！　顧立雄：要走出海外、朝新南向

大陸取消QFII限制傷台股？免驚！　顧立雄：象徵意義大於實質

道瓊永續指數成分股揭曉　元大金、富邦金獲列「永續世界指數」

台灣虎航拚上市先開缺！徵求50名虎妞虎寶下周一開放報名

影／達人投資ETF　簡簡單單10年賺3倍

無薪假人數減少307人　勞動部：工具機產業人數仍是最多

分析師：塑化股能否續漲　沙國這兩天處理情況是關鍵

美中貿易戰現轉機　陸股成上周外資吸金王

台灣唯一蟬聯10年　友達入選道瓊世界永續性指數成份股

新台幣收盤升值5.3分　收在31.002元兌1美元

培養台灣金融獨角獸！　顧立雄：要走出海外、朝新南向

乾拌麵「群星大亂鬥」！熱銷Top 1穩居寶座　老蕭加入戰局量販限量開賣

多維TW／「政冷經熱」不再　政治深水區考驗台灣

陸客「離島自由行」20日鬆綁！開放海西「20城居民」赴金馬澎

羅志祥玩狼人殺遭嗆「愛面子」　他怒回：平民不做要當酸民！

台索斷交還沒完！　陸學者：選前繼續挖牆角

海巡「救生能量包」開箱！海陸組合超齊全　網暴動：哪裡有賣？

韓國瑜「非洲黑人家庭需要蘭花嗎？」　非裔演員伊馮：聽了不是滋味

亞女排邀請賽／中纖五局逆轉奪首勝　17日將上演台灣內戰

馬大偉解盤／國民@紅雀　「拆」莊買紅雀

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

財經熱門新聞

郭董找上最美副董當副手？　李紀..

200元夜市抵用券來了！士林、..

退休金準備有妙方　好享退9檔基..

新台幣開盤貶值1.5分　以31..

筆電Q2出貨量季增11%　仁寶..

群創蟬聯道瓊永續雙指數　評鑑成..

中油：原油市場「供過於求」　沙..

中華電搶先！五大電信iPhon..

新iPhone今晚開放預購　網..

BBC爆六氟化硫更可怕　台電回..

京華城342億標售　年底熄燈

尋找「幽靈保戶」！上百億元的保..

國土年底前開放認養　保護石虎

西門子歌美颯：亞洲第一個風電機..

更多熱門

相關新聞

境外資金匯回商機大　金控出奇招搶大餅

台彩中秋加碼自2日活動開跑，首週加碼金額已達2.75億元。今（9）日晚間開獎的大樂透頭獎不僅上看3.4億元，還是繼續加開65組100萬元獎項，民眾不妨趁著中秋加碼、頭獎累高，到彩券行試試手氣，一圓發財夢。

柯爾：執教李文斯頓何等榮幸

貨幣寬鬆　外資反手買超

三低環境有利債券市場表現　法人建議布局投資等級債券

國航表態「無意收購國泰」！

關鍵字：

退休基金目標日期基金目標風險基金國泰群益安聯基富通

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女求助前男友　醒來多了腥味衛生紙

30歲OL「搭捷運無心動作」感染！醫大驚：超毒

快訊／國道9車連環撞　7人輕重傷

快訊／《蠟筆小新》配音員蔣篤慧49歲癌逝

母女烤肉反鎖　求救外送員送頂樓

颱風琵琶生成了！最新路徑曝光

健身達人「筋肉爸爸」驚傳中風　原因曝光

阿翔淋雨牽Grace洗白！廣告「違反人性」遭下架

菜市場買秋葵...40歲夫婦吃下肚「突然發瘋」

酸民：傷害張韶涵的報應！范范崩潰：我錯了什麼

國1林口段9車連環撞　國道警曝2肇事原因：希望改變

張鈞甯、張翰爆領證「10月官宣婚訊」

滴妹冷戰！「 阿滴態度」刺傷她當場崩潰

曖昧女「陪我休息」！正直男深聊　友：你沒機會了

37歲筋肉爸爸中風昏迷！愛妻接病危通知

更多

最夯影音

更多

集滿生日貼紙爽玩東京迪士尼 她收夢幻角色祝福享公主待遇

休假、備勤警中秋烤肉被檢舉　基層員警心酸：我們也是人...

日本狂人收集1年指甲做「鑽戒」 成品美爆網友讚：有神快拜！

6個月沒見...空軍爸現身給驚喜！　9歲兒無尾熊式擁抱：我好想你❤

最敬業寶寶！新手爸練習包包巾 乖貓生無可戀...網笑：怨氣超重

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面