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社會 社會焦點 保障人權

「101廁所好香」抬頭驚見台灣之光　產品遠銷歐洲「機場、捷運」都在用

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記者羅志華／採訪報導

一進101賣場廁所，就聞到1股清新香味，正當我好奇是誰噴了香水時，抬頭才發現門口有台自動飄香機；機器上的「BOBSON」字樣讓我越看越眼熟，才想起剛剛在威秀影城廁所也有看到這牌子。《ETtoday新聞雲》記者直擊「BOBSON士潔」新莊辦公室，在營運長Chris王的介紹下，才知道他們的業務範疇非常廣，捷運、醫院、機場、百貨都有「士潔」的產品，這也是Chris王在接班家族企業後，努力經營的成果。

▲▼BOBSON產品。（圖／「士潔」服務有限公司提供）

▲「士潔」的地毯具消毒、除汙功能，被桃園機場選用在入境大廳，是守護國門防疫的第一線。（圖／「士潔」服務有限公司提供）

就算我姓王，也沒有特別待遇

與不少企業接班傳統相同，Chris王從最底層的業務開始做起，他沒有從爸爸那得到任何客戶資料，所有業績全靠自己開發，進公司2、3年後更屢屢打破業績紀錄，「在自家公司上班，員工、家族親戚全都在看，更有輸不得的壓力」、「業務就是憑戰功服人，不是說我姓王，大家就要聽我的」。

他在開發上的突破更是精彩，「拜訪廠商，尤其那種大單位（賣場、百貨公司），根本不會有人鳥你；後來我發現他們的總務，都是統包給1家廠商，細項再由那家廠商來分配」、「所以我找上與賣場合作的廠商，跟他們談合作，藉此打進市場」、「曾經1次合作成功後，我們順利進駐了10幾家賣場」。

記者曾從事業務工作，聽到這段相當有感，有時業務開發並不是你多努力、花了多少時間就能成交，若找不到對的人，就算天天拜訪，恐怕也只會被那些無關緊要的人打發。

▲▼BOBSON產品。（圖／「士潔」服務有限公司提供）

▲▼「士潔BOBSON」的廁所清潔、芳香產品，深受各大機關信任，101、捷運、醫院、威秀影城都看得到。（圖／「士潔」服務有限公司提供、記者羅志華攝）

▲▼BOBSON產品。（圖／「士潔」服務有限公司提供）

接班企業，除了學還要想，更要「敢」

Chris王展現優秀開發能力後，慢慢開始接觸管理工作，但王爸爸當年的硬派管理，他認為已不適合現代年輕人，「年輕人價值觀改變，以往那種高壓、責任制、要求吃苦耐勞的管理已不適用」、「尤其培訓人才需要時間，短則1年，長則3至5年，若因管理把人逼走，對公司的傷害很大」；是父子，也是老闆與部屬，這樣的關係讓王營運長花了不少時間調適，但他勇於提出建言，也漸漸得到爸爸的認同。

說服了父親，卻還有難關要過；作為第二代，免不了會碰上「小管老」的情況，有次他向老員工的作業流程提出疑問，卻當場被給了難堪，「我在公司10幾年了，以前都是這樣做，你（王營運長）才進公司3、4年，有資格來說我對或錯嗎！？」；但公司上下若不能團結，甚至團隊內還有「公務員心態」的老屁股，又如何能讓公司繼續向上突破呢？

▲▼二代會、出國參展。（圖／「士潔」營運長Chris Wang提供）

▲「士潔」的產品不僅在國內流通，更遠銷歐洲，公司也不時參展提升能見度。（圖／「士潔」營運長Chris Wang提供）

Chris王有次向員工們語重心長地說道，「公司營運像1條船在走，我們不可能等每1個人，以後這條船若讓我掌舵，我會朝我的方向走；願意打拼的，我們一起努力，若覺得不適合的人，我們好聚好散」。雖然之後有些許員工出走，但他終於能帶領自己的團隊，朝著目標邁進。

▲▼二代會、出國參展。（圖／「士潔」營運長Chris Wang提供）

▲王營運長因緣際會加入「二代會」，裡面的年輕企業家們互相交流、學習，更讓他開了眼界。（圖／「士潔」營運長Chris Wang提供）

因緣際會加入「二代會」，與大陸交流大開眼界

「聽大陸企業二代說，家裡有個礦山，我才驚覺台灣的上市櫃公司好小…」。國內知名「資誠」會計事務所，針對他們企業客戶的第二代開了個交流會，Chris王也有幸加入，其中與大陸「二代會」的交流經驗，讓他印象十分深刻，「大陸的企二代十分客氣，幾乎都是留學歸國，且與台灣部分企二代在國外就是同學，關係相當不錯」、「也因為大陸市場大，他們的國際觀相當好，且為了因應龐大的消費，在金融的開創也相當先進，這幾年在大陸廣為流通的行動支付就是一例」。

十年磨一劍，終獨當一面

回家接班邁入第10年，Chris王現已能掌握公司多數決策，公司的生產芳香劑、清潔用品，除了遍布國內公眾場所外，更遠銷歐洲獲得不少好評；象徵國家門面的「桃園國際機場」，更將「士潔」的地毯放在入境大門，向旅客們展示台灣產業的實力。「士潔」自1995年創立以來，至今已過了24個年頭，他說，「24年對1家企業來說雖然不是很長，但足以打好基礎，接下來正是向上拓展的時候」，記者聽在耳裡，覺得王營運長實在太過謙虛，1家企業能走20幾年，絕不是件易事，期待未來台灣能有更多中小企業，像「士潔」這樣在市場中闖出一片天，如同郭台銘講的那句「Make Taiwan Proud Again」（讓台灣再次驕傲）。

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