亞馬遜拉貨力道增溫　全球前三大健身器材廠岱宇營運看旺

▲岱宇國際為全球前三大健身器材廠商，圖為岱宇國際董事長林英俊。（圖／岱宇國際提供）

記者林淑慧／台北報導

受惠客戶亞馬遜拉貨力道增溫，全球前三大健身器材廠商岱宇國際表示，旗下家用、商用健身器材及醫療復健等三大業務動能轉強，看好下半年健身器材傳統銷售旺季表現，可望帶動今年營運逐季成長。

中美貿易戰持續延燒，美國總統川普宣布對大陸3,000億美元進口商品加徵10％關稅，健身器材自九月起被加徵關稅，包括喬山、力山及岱宇國際等業者，近期均調整製造基地產能調度、提前出貨，以降低中美貿易戰之衝擊。

請繼續往下閱讀...

岱宇表示，受惠集團旗下各品牌新款健身器材產品陸續上市，帶動新一波銷售表現，SPIRIT品牌持續於歐美地區保持良好銷售水準，再加上SOLE品牌於北美市場受惠主要通路客戶DICK’S穩步擴張全美門市數量，以及今年新改款健身器材已陸續取得美國、歐洲地區市場認證，均逐步創造銷售貢獻。

▲岱宇國際為全球前三大健身器材廠商，受惠集團旗下各品牌新款健身器材產品陸續上市，帶動新一波銷售表現。（圖／岱宇國際提供）

UFC品牌銷售亦有所斬獲。岱宇表示，第三季推出新款綜合格鬥訓練假人產品始於8月完成小量出貨認列，挹注其8月營收新台幣4.3億元，較上月的3.5億元成長23％。

另外，為持續深化家用健身器材市場占有率，岱宇看好XTERRA品牌成功打開大眾家用健身器材市場銷售，今年起受惠主要客戶Amazon拉貨力道較去年明顯增溫，並已陸續洽談新款中低階跑步機、健身車及划船器等產品訂單，有機會看見更為強勁之銷售動能。

展望後市，岱宇看好步入下半年健身器材傳統銷售旺季，旗下綜合格鬥品牌UFC隨著全球代理商已躍升至目前的29家，其中新款綜合格鬥訓練假人產品，已陸續與其他地區代理商洽談產品訂單，亦計畫第三季於北美地區開放200多家體育用品店上市銷售UFC品牌相關產品，有望帶動未來整體營運保持良好成長動能。

依據財報，岱宇國際累計2019年1至8月合併營收為新台幣36.7億元，較去年同期成長8.5％。