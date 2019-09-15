快訊／16號颱風「琵琶」生成了！最新路徑曝光　北東連7天有雨

▲關島東北方海面的熱帶性低氣壓生成颱風琵琶。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

原位於關島東北方海面的熱帶性低氣壓，於今（15日）晚8點發展為第16號颱風（國際命名：PEIPAH，中文：琵琶）。氣象局表示，距離台灣約2900公里，未來將朝西北往日本方向行進，對台灣地區無直接影響。

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▲颱風琵琶晚間生成，未來將朝西北往日本方向行進。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員劉沛滕表示，琵琶颱風晚間生成，本身強度不強，屬於輕颱下限，未來環境垂直風切大，也不利於發展，預期周一晚上或周二又會減弱成熱帶性低氣壓，未來朝西北往日本方向行進，對台灣地區無直接影響。

至於一周天氣，氣象局指出，周一由於台灣附近水氣多、環境風場仍為東北風，迎風面的北部及東北部地區降雨機率較高、有短暫陣雨，南部、花東及恆春半島亦有小範圍短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後嘉義以南及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率。

▲氣象局製作一周天氣圖，降雨熱區出爐。（圖／中央氣象局）

周二、周三（17日、18日）水氣稍微減少，但北台灣仍有小範圍短暫陣雨，花東及恆春半島也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；各地仍偏悶熱。

周四至周日（19日至22日）低壓帶影響，大氣環境不穩定，北部、南部及東半部地區有斷斷續續的降雨，中部地區雲量亦增多，午後山區易有局部短暫雷陣雨；北部及東半部因降雨高溫略降至30至32度間，中南部地區高溫仍可達32度以上。另外，氣象局也提醒，中秋節過後，秋意將逐漸明顯，早晚穿著別太單薄。

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