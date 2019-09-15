台商回台投資、境外資金回流商機大　民營金控「打群架」爭搶大餅

▲為爭取台商回台投資、境外資金回流商機，各大民營金控各出奇招搶客。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台商回台投資、境外資金回流商機大，各大民營金控積極爭取這塊大餅，紛紛特別成立專案小組、整合集團資源，並透過「打團體戰」、「打群架」等方式應戰，期盼爭取財富管理、專案融資等各項業務，提供全方位的金融服務。

隨著境外資金回流專法通過，大型民營金控各出奇招搶商機。台北富邦銀行總經理程耀輝先前在法說會上表示，台商回流資金對銀行財富管理市場貢獻來自25%的金融投資、5%的自由運用，以目前財政部預估1,000億元至2,700億元的商機來看，預期可貢獻北富銀財富管理手續費約3至8億。

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國泰金總經理李長庚指出，台灣過去30年資金如同單行道一樣往外走，但隨著全球供應鏈重新調整，金融機構儘管不能參加直接投資部位，但70%資金可間接投資、25%可進行金融投資與5%自由運用，金融業已有相當空間可以發揮。

國泰金為此也特別成立相關因應小組，李長庚透露，該小組由國泰世華銀行董事長郭明鑑領軍，整合銀行資產管理、投信私募基金、創投與證券子公司的資源，以集團「打群架」的方式來應戰，這是動員集團過去資源很好的機會。

為搶攻境外資金匯回商機，台新金控總經理林維俊表示，台新金投資長簡展穎將帶領集團所有子公司「打團體戰」，且在該法上路前早已做規劃，包括產品和平台等策略，目前都已準備好了。

台商回流將帶動相關產業鏈的動能，台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真也說，中小企業一直是法金成長力道的主力，台新銀行也會扮演支持政府政策的推手，將中小企業融資列為重點業務，預期中小企業的業務也會樂觀成長，而台新銀已做好爭取相關業務的準備。

中信金財務最高主管暨發言人邱雅玲表示，境外台商資金匯回專法上路後，以政府預計可吸引9,000億元資金回台推估，將為整體財富管理帶來100億元的商機。

新光金副董事長李紀珠也認為，政府鼓勵境外資金回流、台商回台投資，這是「過去台灣沒有的機會」，也是集團趁機練兵的好機會，因此必須掌握「金流」和「客戶」，同時也全面盤點個子公司高資產客戶名單，進一步探詢客戶需求。

在境外資金回流、台商回台投資帶動下，新光銀行總經理謝長融預估，可為新光創造2億元的手續費收入，以及一年30億元的企金授信成長，預計未來將在全台辦理27場說明會，積極爭取境外資金回台的商機。

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