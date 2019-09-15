一氣呵成的自由作派　沉浸於美式維多莉亞風的優雅別墅

文／時尚家居 空間設計暨圖片提供／芬格空間設計事務所



本作品榮獲 《2019 A' DESIGN AWARD設計大獎 銅獎》

長年在外經商的業主，視這座淡水的獨棟別墅為心靈的桃花源。有著北藝大舞台設計與台科大建築設計專業背景的芬格設計林京蔚總監，巧妙地用藝術與設計的語彙，在米白、淺灰的素樸場域中，書寫一方雜揉英式奢麗經典與美式時尚優雅的靜謐境地。

甫進入玄關，即可被一股遊走於感性藝術與理性設計的美學想像所感染。大膽將一樓空間整合成客廳、餐廳與廚房的綜合場域，身處其中，彷彿沈浸在紐約上城、洋溢著昔日維多莉亞風格的典雅、快意與優美之中。

玩材質弄混搭 一氣呵成的自由作派

英國維多莉亞風（Victorian style）係經過大英帝國統治傳到美國賓州一帶，後來發揚光大的流行風格。作為家庭成員享受天倫與禮賓宴客的客餐廳，一樓廳室的穿透佈局，充分烘托出整體場域的寬敞氣勢。大理石電視壁面的設計不僅讓電視機宛如渾然天成地完美配搭，複合各種線板、皮革與沙發家具的陳設，呈現出優雅而自由的氣息。

考慮屋主的料理習慣，採取門壁板隔開廚房與餐廳，並讓中島流理檯從廚房中獨立出來，與長餐桌結合，展現出屋主一家崇尚率性不拘小節的精神。素淨的米白壁面與洗鍊的白色大理石中島流理檯，視覺上顯得一氣呵成；搭配敦潤的椅子，餐廳在鑄鐵水晶燈與戶外光線與綠意的多重映襯下，顯得熠熠生輝。

歐式古典風格 襯托宮廷風優雅詩意

全屋共有四層，連通各樓層的樓梯儼然是場域的另一個焦點。貫通樓版、拉高天際，整座中央樓梯採取挑高設計。透過精緻的鍛鐵花飾扶手與頂端一盞水晶燈，不僅引入戶外光源灑淨室內，亦增添空間的奢華氣息。當人行走於樓梯中，絲毫感受不到四周的壓迫感。

二樓闢有健身房、客房等多功能交誼平台，不僅提供居者接待賓友，更能有一處放鬆身心靈的樂活場所。三樓主臥房以紫藕色與灰白色作為場域主色調，細膩的木條線裝拼組，營造出精緻的古典歐式典麗。佐以軟裝藝飾、繁花紋壁紙與窗簾，襯托出主臥房的沈澱舒適與雍容氣質。

書房採取能安定心靈的棕色、灰白色等中性色調，沉著而內斂的書桌與耀眼的金質檯燈兩相呼應，點亮書房的焦點，亦充分反應出熱愛藝術品與知性閱讀的屋主性格。

宛如歐洲宮廷風的兒童閣樓房，除了用白色與水藍色調營造出溫馨稚趣的純真氛圍，溫潤的木質地板、糖果般的粉色寢具與如同童話故事般的斜屋頂場景，滿足小孩的夢幻童夢。

翻轉材質結構 釀造靜享天年好時光

獨棟的房屋建築，結構上更加錯綜複雜。運用巧思將樑柱與水電管線、維修氣孔整合隱蔽於屋頂之中，再透過線板元素完美收邊。

參雜著工業風的繆思，廁所衛浴同樣延續濃厚的後現代意象，黑白色的馬賽克磁磚增添趣味性。不同的鏡壁、鐵件與亮面金屬的材質混搭，無形拉開環境維度。讓人得以靜心暢享優雅的居家好時光。

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