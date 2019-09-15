燕子市長邀請您參加2019臺中自行車嘉年華！ Bike體驗＋挑戰＋野餐　立刻報名保證玩好玩滿

▲2019臺中自行車嘉年華。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）



生活中心／綜合報導

家有活力兒的家庭，週末要帶孩子去哪裡放電？住家附近小公園已經去膩，精力充沛的孩子又總是很難玩到沒電，晚上回到家繼續搗蛋，讓體力不支的爸媽頭好痛。報名參加9/28（六）、29（日）一連兩天舉行2019臺中自行車嘉年華，絕對滿足喜愛戶外運動的大朋友與小朋友的需求！

「孩子為本」的媽媽市長盧秀燕特別重視小孩的體健發展與親子互動，台中觀旅局今年將親子單車體驗結合臺中自行車嘉年華活動，9/28在外埔鐵山腳單車運動村舉辦「兒童自行車日」，活動現場規劃多場兒童趣味單車活動，讓爸媽帶孩子大玩一整天，在陽光底下盡情踩踏鐵馬、揮灑汗水，一同度過的美好親子時光！台中觀旅局局長林筱淇表示，今年活動以「趣味Push bike賽」及「BMX土坡追逐賽」為主軸，報名資格為2～6歲、7～20歲，現場有專業人員從旁協助，即使是首次參加的大人小孩，也能安全地進行趣味遊戲。周邊的戶外草皮區、舞台區、露營區同時舉辦「自行車安全體驗營」、「親子舞台秀」、「親子變裝秀」和「草地野餐趣」等系列活動，如果家有小小孩，還無法體驗馳騁鐵馬的樂趣，一樣也能緊牽爸媽的手，在偌大場地中找到適合參加的活動。

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9/29的臺中自行車嘉年華，讓大人也能趁此機會挑戰自我，想要自我挑戰的勇者可以參加40K(自行車)+5K(路跑)輕兩鐵挑戰，也可以帶著孩子一起進行趣味闖關活動，歡樂度過一天，現場還有優惠滿滿的中台灣自行車產業Shopping區，50攤自行車零組件與周邊商品琳瑯滿目，絕對讓大小朋友盡興滿意。

兩天活動名額有限，現在就趕快上網報名，「兒童自行車日」活動人數上限1,000名，考驗爸媽搶快的功力。40K+5K輕兩鐵挑戰限額500人、趣味闖關上限800人，參加活動不需費用，但需先繳交保證金200元（30元超商代收費另計），當日活動結束現場即退還。活動參與人員現場不只可帶回野餐墊與運動毛巾，還可參加專屬「兒童自行車日」的摸彩活動，只要報名當天的賽事與系列活動，不管大人小孩都可換取摸彩券，多樣好禮總金額達九萬元，「有玩又有拿」的活動與貼心的規劃，讓爸媽小孩都能體驗不一樣的週末，留下一張張精彩的活動照片與動感回憶。

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