16歲前國家養！學費、醫療費全免＋每月萬元補助　日本猛藥救生育

記者林瑩真／編譯

為了改善低生育率、高齡社會等問題，日本首相安倍晉三宣布新政策，從2019年10月起，孩子至16歲前的學費、醫療費全由政府負擔，並每月補助1萬至1萬5000日圓（約新台幣3000至4500元）。

綜合日媒報導，新政策針對在日的所有日本公民、外國納稅人，不限收入，只要家中有小孩，從3歲的幼兒園至16歲的中學畢業為止，學費皆由政府負擔，同時醫療費用全數免費；另一方面，16歲以下的孩子每月都有補助金可領，1至3歲有1萬5000日圓、3至16歲則有1萬日圓，幾乎等於「兒童工資」。

▲日本首相安倍晉三決定實施新政策，解決日本低生育率問題。（圖／路透）

不過，政府補助的龐大金錢從何而來？其實就是日本政府正在考慮的「提高消費稅」，藉由提高全體國民的消費稅，再將稅金用於補助，實現育兒教育、醫療免費的政策目的。

對此，人民看法兩極，有人抗議「單身者需多繳稅」養他人的小孩，以及提高生育率並非只是金錢問題，應改變社會風氣，讓人民有意願育兒；另外一方的聲音則認為，學費及醫療費確實是育兒的兩項極大支出，政府願意負擔總比毫無作為更好

事實上，日本從2013年起就實施部分免費政策，例如第二胎減免半數費用、第三胎費用全免，以及年收入不足260萬日圓者（約新台幣75萬元）費用全免，但生育率至今仍在1.5以下，新生兒數量連續數年跌破百萬。如今提高消費稅當補助，等於增加國民開銷，是否成為惡性循環，又或是真的解決社會問題，只能等時間驗證。