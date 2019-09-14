以房養老辦理　龍頭銀行老董：雙北市、65~70歲是大咖

▲以房養老示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳靜君／台北報導

根據金管會統計，今年上半年銀行辦理以房養老的件數為3598件，金額為198億元，其中合庫占比達四成以上，合庫董事長雷仲達表示，目前還是雙北、65歲～70歲的民眾以房養老的情況最多。

銀行自104年11月開始開辦不動產逆向抵押貸款，也就是俗稱的以房養老，根據金管會統計，至今年上半年銀行辦理以房養老的件數已經達到3598件，金額為198億元，相較於去年12月底，今年以房養老增加的件數為529件、金額28.25億元。

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就各銀行的表現來看，合庫還是市占率最高，不論是件數和金額，市占率都達到四成以上；第二大咖則是土銀市占也大約是三成，是銀行辦理以房養老的前兩大龍頭。雷仲達表示，就觀察目前辦理的以房養老還是以台北市、新北市為多；就年齡來看以65歲到70歲還是大宗。

就金管會的資料來看，銀行辦理以房養老的案件北北基地區有1808件，占比為五成左右，金額也有138億元，占比也近七成；第二大地區則是中彰投，辦理件數有511件，占比大約一成四；金額有將近19億元，占比大約近一成。就性別來看，女性辦理以房養老比較多，占比大約54%；男性的占比則為46%左右；平均以房養老的年限則是21.95年。

雷仲達表示，以房養老目前還未被排除在銀行法72之2，也就是房貸餘額占比不可超過存款與金融債的三成，辦理相關的貸款有天花板限制，難免綁手綁腳，希望金管會可以鬆綁，讓銀行可以積極配合政策辦理以房養老。

▼銀行辦理以房養老。（圖／記者吳靜君攝）