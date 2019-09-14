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客思達積極佈局新零售　鏈結小型家具商實體服務發威

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▲客思達目前擁有超過4500個家具產品品項，銷售市場包括中國大陸、馬來西亞、越南及台灣等地區。（圖／客思達提供）

▲客思達目前擁有超過4500個家具產品品項，銷售市場包括中國大陸、馬來西亞、越南及台灣等地區。（圖／客思達提供）

記者林淑慧／台北報導

零售通路體驗式消費需求提升，家具貿易大廠客思達近期積極佈局新零售，鏈結小型實體家具商的實體服務，並自9月起陸續升級「全球供應鏈管理」平台，目標提升管理效率，挹注公司獲利可期。

中美貿易戰持續延燒，以國際貿易為主戰場的家具貿易商，包括來思達、客思達-KY等，積極轉型供應鏈管理國際化；其中，來思達自去年起佈建東南亞供應鏈，客思達則打造全球供應鏈管理平台，以期降低中美貿易戰之衝擊。

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▲客思達自今年9月起陸續升級「全球供應鏈管理」平台，目標提升管理效率，挹注公司獲利可期。（圖／客思達提供）

▲客思達自今年9月起陸續升級「全球供應鏈管理」平台，目標提升管理效率，挹注公司獲利可期。（圖／客思達提供

客思達表示，透過EDI電子資料交換平台迅速追蹤龐大訂單、處理龐大數據庫以取得更有效率的經營，同時全面改版官方網站CoasterFurniture.com，並協助中小型實體家具商加入Online to Offline新零售供應鏈，鏈結小型實體家具商的實體服務。

客思達旗下的「全球供應鏈管理」平台，可根據客思達長銷產品數據，分析採購數量及供貨日，以利協調供應商彈性調配生產，並整合業務採購、供應商生產端、出貨品管檢驗、運送船務 與關務等多項環節資訊即時交流，及船艙貨櫃安排、報關運送及分貨交件等相關文件雲端傳輸管理等，完成一條龍式同步整合管理，提升採購效率、強化資訊透明度、並大幅提升客思達面對新商機的掌控能力。

據統計，客思達目前擁有超過4500個家具產品品項，銷售市場包括中國大陸、馬來西亞、越南及台灣等，共有超過200家供應商與之合作，客思達除運用官方網站的行銷與銷售優勢，建置線上至線下供貨之新零售佈局外，並採取全方位通路布局、加速數位轉型、以及拓展「Coaster」自有品牌等三箭齊發策略，有助於挹注集團整體營運良好動能。

依據財報，客思達2019年8月合併營收新台幣9.7億元，較上月的9.85億元減少1.47％，若以功能性貨幣表示，2019年8月較上月減少2.45％。2019年前8月較去年同期減少1.94％。

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