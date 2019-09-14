連假賺一波！威力彩聰明包牌法大公開　拚當頭獎幸運兒

▲威力彩怎麼買CP值比較高？投注站老闆分享中獎小秘訣，「800元包第二區」不僅能以小搏大，也不怕與頭獎擦身而過。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

台彩推出中秋加碼活動期間，許多民眾紛紛到投注站想要試試手氣，希望自己成為下個幸運兒，不過究竟怎麼買威力彩比較容易中大獎？投注站老闆表示，「800元包第二區」是最常見的包牌法，不僅能以小搏大，也不怕與頭獎擦身而過，另種「5,600包全餐」則是適合集資一起包牌，儘管投注金額高，但中獎機率和金額也會跟著提高。

威力彩的基本玩法是選號分為兩區，其中「第一區」是01到38個號碼中任選6個號碼，並從「第二區」中的01到08個號碼，任選一個號碼投注。投注站老闆指出，每逢過年、端午、中秋共三節，或是頭獎金額較高之際，「800元包第二區」是最多彩迷的包牌方式，也就是第二區採用包牌的方法將01至08個號碼全部買下來，再搭配電腦選號第一區，8注也只要800元，中獎機率也能大幅提升，可說是「以小搏大」的包牌買法。

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另一種則是集資最常見的「5,600包全餐」，意思是把第一區38個數字選定7個號碼，同時全包第二區共8個號碼，儘管投注金額會拉高至5,600元，卻很適合邀同事、親朋好友一起包牌。

投注站老闆表示，按照過往經驗，民眾集資最多只看過第一區選定10個號碼，再搭配第二區全包8個號碼，期盼以16.8萬元拚中頭獎，一旦中了就大家均分。

不少人好奇為什麼第二區一定要全包，投注站老闆透露，過去曾有一位民眾所買的威力彩，第一區6個號碼全中，第二區卻沒有中，因此與億元頭獎擦身而過，所以為了防範第二區沒中獎，通常會選擇第二區全包，不然就太可惜了。

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