新iPhone今晚開放預購　網友祭刷卡攻略：正解是這兩張

▲蘋果新iPhone機款將在今晚8點正式開放預購。（圖／翻攝蘋果發表會YouTube直播）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新iPhone機款將在今晚8點正式開放預購，雖然電信業者及電商等其他通路也紛紛掛上銷售活動，而蘋果產品向來價格較硬，因此購機額外的回饋或贈禮就特別吸引消費者。PTT iOS版熱議從官網購入iPhone 11怎麼刷卡才划算，網友普遍推薦刷台新@GoGo卡分期，每期最高可享600元的回饋。

即便現在有不少通路可購買iPhone，但仍有許多果粉仍喜歡直接從蘋果官網購買，因為相較於通路上拆封或開通後便無法退貨只能走維修，蘋果官網的售後服務可說是最好的。只要在到貨的14日內無論任何理由在無人為損壞的情況下皆可無條件退貨。稍早有網友在PTT發文詢問，iPhone 11怎麼刷卡最划算，網友Mazu323表示，「正解只有台新gogo 3.5%（要分期）或是玉山pi 2.5%（回饋pi幣）」。

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Mazu323指出，使用台新@GoGo卡分三期即可享3.5%回饋，每期最高回饋600元。至於先前有網友推薦刷玉山U Bear卡享網購5%回饋，Mazu323表示，該卡的回饋都算在第一個月，最高僅能取得600元刷卡金「所以馬上爆了，多了也不回饋」。

其他網友推薦的信用卡還有兆豐e秒刷，該卡的新用戶首年享有最高3%回饋，且滿2000元還可自動分三期，每期皆可拿到分期回饋金。網友readin建議，3萬元以下的消費可刷該卡購買。