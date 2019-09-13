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法人看淡台股下半年表現　小心第三、四季科技廠旺季後回檔

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▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

▲ 台股昨天收在10,827點。（圖／記者張一中攝）

記者李瑞瑾／台北報導

隨著中美貿易戰緊張趨緩、10月即將展開新一輪談判，以及蘋果發表會激勵台廠蘋果供應鏈等影響，台股維持穩定上揚。但接下來仍需關注中美談判結果，以及聯準會利率決策、蘋果新機銷售數字等，還是得注意指數仍可能回檔。

根據臺灣證券交易所統計，昨（12）日台股收盤收在10,827.55點，較上週五（6日）的10,780.64點上漲46.91點，漲幅約為0.44%。產業別指數方面，漲幅以電機機械類指數上漲2.90%為最大。

請繼續往下閱讀...

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，適逢中秋連假節前，且指數已進入高檔區，近一周指數雖大致維持在10,800點關卡呈現區間整理，然部分漲多族群仍面臨獲利了結壓力，中小型股明顯出現漲多拉回態勢，盤面資金轉向金融、權值大型類股。

在外資動向上，廖哲宏表示，隨著貿易戰和政治局勢轉向和緩，外資維持買超力道；根據證交所統計，12日外資買超65.54億元，近一周外資買超累積到195億元以上，9月以來外資買超金額近500億元，顯示隨勢資金開始回籠。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光認為，台股近期較為穩定，外資也有逐漸回流，但從基本面分析其實有好有壞。詹祖光指出，全球各國央行的貨幣寬鬆政策促使基金流向市場，流動的資金也能提供股市成長動能；但目前很多國家總經數字不太好、PMI、通膨數字，以及科技廠為避免貿易戰提前拉貨等因素，企業會在年底被加徵的消費性產品關稅課徵後，反應真實的基本面。

旺季快要過去，資金大幅進場的比例也不會大多。詹祖光說明，以過去10年來看，9、10月對於股市來說都比較淡，有比較大回檔空間，而11、12月行情也將與新一輪的中美談判息息關關，若課稅商品並未減少或取消，直到年底都不能太樂觀。

但詹祖光指出，到明年就有不少發展題材，包含5G相關，像是IC設計、散熱、天線、功率放大器、印刷電路板（PCB）等設備技術都要升級，技術難度、獲利都會比現在的4G要好，看好這些族群的未來發展。

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