工具男大生自以為曖昧…她聯誼湊數被學長過夜打包　起床秒切割：別再靠近我

▲有男大生被當工具人，還自以為跟對方有曖昧，最後被學長打包帶走。示意圖非當事人。（圖／達志）

記者葉國吏／綜合報導

日前一位男網友跟女友交往後，時常幫對方出錢買奢侈品，約會吃飯看電影也都買單，讓他沒錢只能在買即期泡麵果腹。沒想到女友後來仍然劈腿，讓男網友無奈的說「終究不是一個好男人，留不住任何一段感情...。」此文引發批踢踢許多男鄉民共鳴，其中一位鄉民還自曝「工具人的悲慘過往」。

「我終究不是一個好男人，留不住任何一段感情...。」一名男網友10日在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示自己去年交了一位女友，女友很喜歡買奢侈品，像是純金手鍊項鍊等等，每次約會看電影吃飯的錢也幾乎都是他在買單，出國也會贊助女友；雖然薪水不多，他也為了維繫這段感情多打了幾份工，還必須買即期泡麵溫飽。

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▲原PO為省錢買即期泡麵，卻撞見女友抱了別的男人 。（示意圖／資料照）

但最後卻撞見女友和另一個男人在一起，女方甚至還抱著那男人騎車揚長而去，只能傻眼感嘆，自己明明才是正牌男友，卻不曾被抱過，只因為女友不喜歡，連牽手都是他硬牽的，最後終於看清退出，成全對方。

對此《批踢踢》有鄉民發文說，10幾年前當學生時「我明明是工具人還自以為我們在曖昧，還包女生的食衣住行育樂」，不僅吃飯、買衣服都他出錢，還當「駝獸」載運對方到各地，但有天對方說有聯誼要湊人數出席，結果被學長帶回宿舍過夜。

▲鄉民發文回憶「工具人還自以為曖昧」的過往。（圖／翻攝批踢踢）

隔天，女方直接用MSN跟他說「不要再靠近她了，怕男友會誤會。」最後還補充一句「我們還是一樣可以當普通朋友啦」。讓鄉民感嘆說：「我知道我有問題啦，是我當時年輕、太單純、太笨。」

對此其他鄉民推文說「板上大多數肥宅的遭遇」、「不忍噓 拍拍」、「出社會進竹科 加入金山街作回收」、「工具人的悲哀」、「醒世文」、「有即視感」、「別難過，有些宅連當工具人的機會都沒」。

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