台達電8K紀錄片水起台灣　雙十假期日月潭戶外播映

▲台達電8K紀錄片將於雙十假期日月潭戶外播映。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

台達電出資拍攝的全球首部8K環境紀錄片《水起．台灣》，今年雙十連假期間將以紀錄片經典場景作為活動場地，在日月潭伊達邵碼頭舉辦「映像日月潭《水起．台灣》壯觀同框」夜間公益放映，千人齊聚共同參與全球規模最大的8K戶外投影盛會。

《水起．台灣》自今年3月下旬於日本NHK BS 8K衛星頻道及台灣國立自然科學博物館首次登台後，已陸續在台北自來水園區、高雄國立科學工藝博物館、基隆國立海洋科技博物館等地巡迴演出，受到海內外諸多政府決策者及各界菁英的盛讚。為呼應各界期盼，台達基金會特別安排在10月10日及11日於國際知名景點日月潭伊達邵碼頭公益放映，歡迎大家於17點起開始入場，一同參與這項盛會。

片長約45分鐘的《水起‧台灣》是由台達委託日本NHK Enterprises拍攝，為世界第一部以環境關懷為主軸的8K超高畫質紀錄片，從勘景到拍攝完成共動員50位人力、耗時1年9個月。

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透過8K細緻影像，讓大眾得以看到氣候變遷、水景環境及人類活動的相互關係，其中包括宜蘭棲蘭山逐漸消失的地衣苔蘚、台中七家灣溪櫻花鉤吻鮭的生態復育、日月潭邵族逐水而居的文化以及屏東墾丁珊瑚白化等衝擊與影響，呼籲大家都能正視全球暖化與水資源。