心理師22歲半身癱瘓！2大股神改變他　1年從股市提款上百萬

圖文／鏡週刊

43歲的諮商心理師佛洛阿水，在22歲時發生嚴重車禍導致半身不遂，爾後發憤投入股市，將20萬元積蓄花10年時間滾出千萬，之後10年再倍增至2千萬元。現在他1年只操作2次台股，沒有積極進出，卻一樣從股市提款上百萬元。

大學讀台大財金系的佛洛阿水，剛要出社會時因為一場嚴重車禍，讓他一邊兼職當家教，一邊鑽研投資操作，當時他常捧著巴菲特、是川銀藏二大東西洋股神的投資書籍研讀，先後搭上台灣電子業起飛、原物料飆漲循環，精準買進茂矽、台積電和中鋼等個股後，順利將積蓄從20萬元滾成千萬部位，而今則已滾逾2000萬元。

「以前還會積極做期貨、玩當沖，這幾年我喜歡等待合適時機出手，但照樣能賺到比一般上班族還多的年薪。」佛洛阿水表示，現在因為本業是諮商心理師，1天接2組伴侶諮商案件後，回家就完全放鬆，不再是天天盯盤的投資人了。

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阿水口中的合適時機，是每年農曆年前後和第2、3季間，「農曆年前後通常有行情，包括元月行情，是較容易操作的時機；另外，台股以外銷電子股居多，營收和獲利有季節性，如果行情在第2季有回跌，就搶進等待第3季上漲。」

以今年1月下旬為例，「指數從去年10月重挫以來，形成一個大底，且1月4日出現的9319低點，還跌破前波最低的9400點，可是此時指數已經站上季線，融資餘額則從去年10月的1400億元水位，減少至1月中旬的1230億元，表示散戶在盤整期間出場。」阿水點出波段翻轉的訊號，就藏在大盤指數型態中。

稱自己是價值投機者的阿水，喜歡買有話題的電子股，以近來熱門的5G產業為例，他雖認為5G應用在台灣還是假議題，但照樣付諸行動進場搶價差， 他第1季先是操作5G概念股穩懋、雙鴻，第2季回檔再買回雙鴻，光是這2檔就讓他賺進可觀獲利，期間還有心力準備台大管理學院的博士班考試且成功錄取，證明自己即使不當盯盤的專職投資人，照樣能輕鬆從台股提款。

佛洛阿水投資小檔案 出生：1976年

學歷：高師大輔資所、台大財金系

現職：諮商心理師

投資心法：擇市再選股，在多頭市場選76%會漲的個股



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