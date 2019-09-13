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紅馬攜手迪士尼打造授權伴手禮　下半年獲利可望持續增溫

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▲伴手禮大廠紅馬集團今年八月與迪士尼（Disney）合作，推出優質的授權品牌伴手禮，搶攻年輕族群市場。（圖／紅馬提供）

▲伴手禮大廠紅馬集團今年八月與迪士尼（Disney）合作，推出優質的授權品牌伴手禮，搶攻年輕族群市場。（圖／紅馬提供）

記者林淑慧／台北報導

為搶攻年輕族群市場，伴手禮大廠紅馬集團攜手迪士尼，推出授權品牌伴手禮，將進攻跨境伴手禮電商市場；展望後市，隨著下半年故鄉納稅及伴手禮兩大業務的市占率及獲利率明顯提升，挹注集團營運成長動能可期。

紅馬集團從原本的商品開發商，轉型為B2B平台整合業者，故鄉納稅業務營收來源也從商品銷售業績，進一步擴大至平台手續費收入；今年8月手續費收入占故鄉納稅業務營收近二成，且由於手續費收入幾乎等同純利，下半年獲利表現可望持續增溫。

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紅馬主管表示，集團今年推出一站式故鄉納稅業務B2B整合平台－｢Furasato 360」，透過公司自有研發的API技術，協助各自治體將各供應商的特色商品，同步即時刊登於多個日本一線入口網站，大幅增加日本民眾的瀏覽及訂購率。

紅馬表示，目前｢Furasato 360」平台已與日本第二大電信公司—KDDI、日本最大點數公司T Point、及日本第一大電商平台—樂天市場（Rakuten）等合作，公司下半年將持續與其他大型電商平台合作推廣故鄉納稅業務，提高自治體滲透率，並增加手續費收入。

另外，紅馬憑藉多年來與各自治體及6000家生產者建立的深度合作，規劃於第四季將故鄉納稅平台拓展至新型態的「從產地到餐桌」地方創生業務，協助產地供應商將地方生鮮產品直接透過行動網路銷售至日本各地的特色餐廳，可望創造新的營收獲利貢獻。

展望後市，紅馬表示，下半年將持續優化購物平台網站，將伴手禮電商業務拓展至節慶禮品電商平台，未來並可望切入跨境伴手禮電商市場，集團下半年營運及獲利可望持續升溫。

依據財報，紅馬集團今年8月份合併營收為新台幣4億元，較去年同期成長12％，主要在於故鄉納稅及伴手禮業務逐漸進入下半年旺季，加上近期日幣升值，以及公司積極轉型為故鄉納稅平台業者，手續費收入較去年同期明顯提升所致。

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