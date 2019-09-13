花350元包牌CP值最高！　專家教戰大樂透「連碰」投注法提高中獎率

▲台彩推出中秋加碼活動後，不少民眾迫不及待想試試手氣，期盼能夠成為下個幸運兒。（圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

大樂透中秋加碼上周開跑，今（13）日晚間開獎的頭獎金額上看3.6億元，並繼續加開60組100萬元獎項，彩迷還有機會。不過，想要增加中獎機率、提高獎金就只能靠運氣嗎？彩券行業者透露，採用「連碰」包牌法，贏面都會比較大，就算沒有中億元頭獎，也有機會拿百萬元獎金。

飛來發彩券行業者表示，最推薦以「連碰」的包牌方式買彩券，只要多一個號碼，中獎機率就會增加很多。大樂透基本玩法是從01到49個號碼中選定6個號碼，但許多人不知道其實可以選超過6碼，只要選超過6個號碼就稱為「連碰」，最常見的是7連碰、8連碰或9連碰，甚至是10連碰，贏面都會比較大，儘管沒有中億元頭獎，也還有機會拿百萬元獎金。

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選用號碼的數量愈多，投注金額也跟著拉高，一般玩法選定6個號碼的大樂透一注50元，中3個號碼的普獎金額是400元；7連碰每注只要350元，中3個號碼就有1,600元獎金可入袋；8連碰獎金累積速度更快，只要花1,400元，中3個號碼一樣可拿回4,000元，而9連碰、10連碰則分別要花4,200元、10,500元，儘管投注獎金高，但中獎機率和金額也會相對提高。

隨著頭獎金額越來越高，民眾賭一把的意願大增，飛來發彩券行業者指出，以大樂透來說，在頭獎獎金較高、台彩加碼方案或是百萬百組等3種情況下，民眾願意買9連碰、10連碰的機率較高，而像現在頭獎超過3億元，最多只會買到7連碰或8連碰。

此外，投注站內大多會擺放財神爺、彌勒佛等招財小物或神像，彩迷在買彩券或刮刮樂前，不妨可以摸一把，好運、財運滾滾來，業者也透露，店內擺放的彌勒佛，通常會在開大獎的前夕抽根菸，期盼好運旺旺來，同時也能吸引路過民眾的目光。

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